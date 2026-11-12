De Andrés dice que solo el voto al PP evita prolongar una legislatura que "nos ha hecho más pobres"

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP del País Vasco, Javier De Andrés, ha afirmado que "solo la papeleta del PP garantiza el cambio, ya que la de Bildu, la del PSE por supuesto, y la del PNV, son solo franquicias del sanchismo y servirán para prolongar esta legislatura que ha levantado un muro entre españoles, nos ha hecho más pobres y ha sido inútil para el País Vasco".

Así lo ha expresado De Andrés en el acto de apertura de la campaña electoral de las elecciones generales que del próximo 29 de noviembre, que ha reunido en un hotel bilbaíno a todos los candidatos del PP vasco que se presentan a estas elecciones.

En su intervención, el líder de los populares vascos ha llamado a "llenar las urnas" de papeletas de su partido, "la única alternativa al sanchismo en el País Vasco y la única que garantiza el cambio". "Con Feijóo en la Moncloa ganará España y, si a España le va bien, a los vascos también nos irá bien", ha añadido.

En sus palabras, "con el sanchismo solo les ha ido bien a los corruptos, una corrupción instalada en el Gobierno, en el PSOE y en el entorno del presidente". "Con el sanchismo se ha dado libre a las políticas de izquierda más radicales, y ni la corrupción ni las políticas sectarias de izquierda han tenido el más mínimo reproche del PNV, al contrario, ha contado con su apoyo entusiasta", ha reprochado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a los vascos que "de verdad quieren un cambio y enterrar el sanchismo, que no se confundan de papeleta, que la única que lo garantiza es la del PP para hacer realidad ese cambio liderado por Feijóo".

También ha subrayado la importancia de la participación de los vascos en estas elecciones, "por su trascendencia, por no ser unas elecciones más, y porque los vascos nos jugamos mucho".

JON ECHEVERRÍA

Por su parte, el cabeza de lista del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, ha destacado que "el cambio tiene un solo nombre en Gipuzkoa: Partido Popular, la única alternativa al bloque PNV, PSOE y Bildu, que llevan toda la legislatura votando lo mismo".

"Gipuzkoa no puede ser la única provincia de España sin voz en el próximo Gobierno. No puede ser que el cien por cien de los diputados guipuzcoanos apoye todas las leyes de Sánchez, las mismas leyes que nos han traído esta decadencia", ha advertido.

A su juicio, hay una gran parte de la sociedad guipuzcoana que "no se siente representada en esa unanimidad, que no se resigna a que nada cambie, y a la que nadie le está dando voz". "Esa voz solo se la ofrece el Partido Popular de Gipuzkoa, porque somos los únicos que proponemos algo nuevo frente al bloque de PNV, PSOE y Bildu, que lleva toda la legislatura votando lo mismo en el Congreso", ha añadido.

Tras recordar que el PNV "solo ha rechazado el 3% de las leyes del Gobierno", ha trasladado a todos los guipuzcoanos que quieren un cambio el 29 de noviembre y que ese cambio "tiene un solo nombre en Gipuzkoa: el Partido Popular".

IÑAKI OYARZABAL

En una línea similar, el cabeza de lista por Álava y presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzabal, ha pedido a los alaveses que se movilicen e impulsen el cambio para que "este país vuelva a funcionar". "Dejemos atrás la corrupción, las mentiras, los muros y la división, y abramos una nueva etapa con un gobierno honesto que sepa gestionar", ha instado.

En este sentido, ha reclamado que se recuperen los servicios públicos, la sanidad, la educación, las infraestructuras y la seguridad en las calles. "Que sea un gobierno que solucione el problema de la vivienda, que frene la inmigración irregular y que apoye más a los autónomos, que baje los impuestos a los trabajadores, a las familias, y que Álava vuelva a contar y se impulsen todas las inversiones pendientes", ha pedido.

Por ello, ha animado a unir el voto en Álava de todos los que quieren cambio. "Es más importante que nunca que nadie se despiste y que concentremos el voto en el Partido Popular", ha enfatizado.

ESTHER MARTÍNEZ

También ha tomado la palabra Esther Martínez, que lidera las listas al Congreso por Bizkaia, quien ha mostrado su voluntad de representar "a la mayoría de vizcaínos". "Esa mayoría silente que madrugamos, trabajamos, nos esforzamos, levantamos las persianas, pagamos impuestos, estudiamos, somos solidarios, cumplimos las normas y educamos a nuestros hijos en el respeto y la tolerancia", ha precisado.

Así, ha apuntado que nadie como el PP va defender los intereses de Bizkaia ante la "decadencia socialista, el siniestro aprovechamiento de Bildu y la impostura del PNV, embutidos todos ellos en el dogma, incapaces de aunar las ansias de libertad, orden, convivencia y moderación que necesitamos los vizcaínos". "Nosotros no tenemos más reto que representar y defender los derechos y libertades de los vizcaínos, garantizar que funcionen nuestros servicios públicos", ha añadido.

En otro momento de su intervención, ha comentado que "el PNV no es sino la coartada de Sánchez en Euskadi y, cuando se está ahí, se está muy lejos de la centralidad y de la sociedad vizcaína, porque ni los socialistas vascos han servido para moderar a los nacionalistas, solo para complementarlos, ni los nacionalistas vascos han servido para moderar a Sánchez, solo para completarlo".

Asimismo, ha querido reivindicar la política "como espacio de encuentro y conciliación de intereses contrapuestos, alejado de la imposición ideológica y fundamentado en el respeto a quienes piensan de manera diferente". "Aunque desde la diferencia política, tenemos que poder hacer cosas juntos", ha subrayado.