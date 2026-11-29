Esther Martínez votando - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Esther Martínez, ha animado este domingo a la ciudadanía del territorio a "que vote con ilusión, con esperanza" y espera la "máxima participación" en estos comicios.

Martínez, que ha acudido al Colegio Cervantes de Bilbao a ejercer su derecho a voto pasadas las 10.30 horas, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que "hoy es una gran fiesta para todos".

"Hoy es un gran día, lo que quiero es animar a todos los vizcaínos a que voten con ilusión, con esperanza", ha expresado la candidata, para añadir que la jornada electoral "es una gran fiesta para todos y lo que espero es la máxima participación del conjunto de los vizcaínos".