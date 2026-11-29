La secretaria del EBB del PNV, Maitane Ipiñazar, se pronuncia sobre la participación en las elecciones generales - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria del EBB del PNV, Maitane Ipiñazar, ha afirmado que su formación seguirá "firme" en su defensa del autogobierno, de los principios democráticos y "de la casa vasca, pase lo que pase" esta noche electoral.

En una comparecencia de prensa celebrada en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, Ipiñazar ha considerado "histórica" la participación de la ciudadanía vasca en estos comicios, lo que demuestra "el compromiso democrático de este país".

A su juicio, los vascos han entendido que esta cita en las urnas era "importante" porque Euskadi "se juega mucho como país y como sociedad". "Eso ha hecho que los porcentajes de participación hayan sido históricos porque, cuando el futuro de nuestro país y bienestar están en juego, la ciudadanía vasca responde", ha añadido.

A LA ESPERA DEL RECUENTO

Según ha anunciado, hasta concluir el recuento de sufragios, los jeltzales no harán ninguna valoración política. "Desde el PNV vamos a seguir firmes en la defensa de nuestro gobierno y principios democráticos, y en defensa de la casa vasca, como hemos hecho siempre, sea cual sea el resultado de esta noche", ha asegurado.

La Ejecutiva nacional del PNV, con su presidente, Aitor Esteban, a la cabeza, los candidatos jeltzales, el Lehendakari, Imanol Pradales, y consejeros del Gobierno Vasco se encuentran reunidos para hacer seguimiento de la noche electoral.

Al llegar a la sede jeltzale, Esteban, ha considerado que con la alta participación de este domingo los resultados estaban "muy abiertos", y ha subrayado que esperan mantener grupo propio en el Congreso. Por su parte, la cabeza de lista por Gipuzkoa y portavoz en la Cámara baja, Maribel Vaquero, ha dicho que confía en que los vascos hayan votado "en clave Euskadi".