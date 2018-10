El 53 Heineken Jazzaldia arranca con una decena de conciertos gratuitos de artistas como Rubén Blades y Too Many Zooz

Publicado 24/07/2018 15:22:37 CET

Las terrazas del Kursaal y el Alderdi Eder se llenarán de música con propuestas como las de Tom Ibarra, Old School Fundy Family o Trizak

SAN SEBASTIÁN, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 53 edición del festival de jazz Heineken Jazzaldia de San Sebastián arrancará este miércoles con la tradicional Jazz Band Ball, que ofrecerá una decena de conciertos gratuitos en los escenarios de la playa de la Zurriola y las terrazas del Kursaal a cargo de músicos como el panameño Rubén Blades o el trío neoyorquino Too many Zooz.

El certamen donostiarra volverá a ofrecer, hasta el domingo, conciertos a cargo de míticos músicos como Chick Corea o David Holland, así como nuevos talentos como los cantantes Salvador Sobral o Cécile McLorin, entre otros.

El miércoles, todavía sin actuaciones en el tradicional escenario de la plaza de la Trinidad, ni en el auditorio Kursaal, ni en el teatro Victoria Eugenia, las actuaciones con entrada libre serán las protagonistas. Además, el Espacio Fundación SGAE del Museo San Telmo acogerá a las 11.30 horas una conferencia sobre Duke Ellington a cargo de Patri Goialde, con actuación posterior de Conrad Herwig-Carlos Martín Quintent, recordando a este compositor y pianista.

A partir de las siete y media de la tarde, la música llenará las terrazas del Palacio de Congresos Kursaal (espacios Frigo, Terraza Heineken y Coca-Cola) y el Espacio Skoda del Alderdi Eder con las actuaciones de Bruce Barth Trio, Tom Ibarra, Trizak y Old School Funky Family.

SALSA PANAMEÑA

Uno de los platos fuertes de este primer día será la actuación, a las 21.00 horas, en el Escenario Verde Heineken de la playa de la Zurriola del panameño Rubén Blades, autor de canciones como 'Pedro Navaja' o 'Buscando América'. En esta actuación, el artista estará acompañado por Roberto Delgado & Orquesta, una big band panameña de salsa con la que lleva actuando desde 2010.

Por el mismo escenario pasarán a partir de las 24.00 horas Too Many Zoos, trío neoyorquino integrado por el saxo barítono Leo Pellegrino, el trompetista Matt Doe y el percusionista David 'King of sludge' Parks.

Estos tres músicos mezclan soul, funk y jazz desde 2013 cuando Pellegrino y Doe comenzaron a mostrar su repertorio en los vestíbulos del Metro de Nueva York y adquirieron fama gracias a vídeos subidos a las redes sociales por el público.

Completarán el programa de esta jornada inaugural las actuaciones de GoGo Penguin (a las 22.30 horas en el Espacio Frigo); de Julian Lage Trio (a las 22.30 horas en la terraza Heineken); de Endangered Blood (a las 22.30 horas en el Espacio Coca Cola) y de Dick Oatts & Víctor de Diego Quintet (a las 22.00 horas en el Espacio Skoda del Alderdi Eder).