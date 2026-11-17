Presentación de la 61ª ediciójn de Durangoko Azoka - DURANGOKO AZOKA

BILBAO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 61ª edición de Durangoko Azoka, Feria del libro y disco vasco que se celebrará del 4 al 8 de diciembre, presentará 1.098 novedades, acogerá 311 eventos y contará con 174 participantes y 286 expositores, con el objetivo de "mostrar la riqueza y diversidad de la cultura vasca".

Musika Eskola de Durango ha acogido este martes la presentación de la programación de esta nueva edición de la feria de Durango, en una rueda de prensa que ha contado con Beñat Gaztelurrutia (Gerediaga), Gotzon Barandiaran (Ahotsenea), Andoni Urzelai (Irudienea), Diana Franco (Kabia), Itxasne Arabiourrutia (Saguganbara) y Maider Larrañaga (Szenatokia). A ellos se han sumado Aitor Agiriano, de Azoka Telebista y Amaia Egidazu, coordinadora del proyecto Zu Non Han Da!.

Tras meses de trabajo, han explicado que el programa ya está completado, la organización de los stands está avanzada y "todo está listo para acoger novedades y propuestas de la cultura vasca del 4 al 8 de diciembre". Como cada año, han asegurado, "la ilusión y las ganas dominan las puertas de la azoka para ofrecer a los aficionados a la cultura la posibilidad de disfrutar de una nueva edición".

Un año más, han indicado, Durangoko Azoka será "el festival de la cultura, un punto de encuentro para fomentar y mostrar la creación en euskera" y, por ello, se quiere "dar protagonismo a los artistas y a sus trabajos".

Según han detallado, las creaciones abarcan estilos y temas "muy diversos, como muestra de la vitalidad de la cultura vasca, que se está adaptando constantemente a los nuevos tiempos, adquiriendo nuevas formas de expresión y tendencias, ofreciendo herramientas para vivir y desarrollar la identidad cultural de la ciudadanía".

"Gracias a la aportación de las y los creadores, tendremos un programa variado. Por ello, queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, tanto a los visitantes habituales como a los nuevos aficionados a la cultura, para que se sumerjan y exploren en la azoka, ya que la feria de Durango es lo que conocemos y mucho más", ha señala Beñat Gaztelurrutia, coordinador de Gerediaga.

Gaztelurrutia ha invitado a la ciudadanía a conocer el programa y a recorrer la amplia oferta, ya que la Azoka, ha remarcado, es también "una oportunidad para conocer diferentes expresiones de la cultura vasca".

En cuanto a los datos de la edición de este año, participarán 174 agentes y habrá 286 expositores. En Landako Gunea estarán disponibles 1.098 novedades culturales publicadas en 2026: 681 libros, 177 producciones musicales, 57 revistas y otras 156 publicaciones como juegos, láminas y productos de papelería. Además, según ha apuntado Gaztelurrutia, se han programado 311 eventos.

Siguiendo el camino iniciado el año pasado, este año también habrá actuaciones nocturnas. Así, una vez cerradas las puertas de la azoka, el programa tendrá continuidad. En cuanto a los conciertos nocturnos, el 4 de diciembre actuarán los grupos Beire y Txopet; el 5, Mikosis y TOC; el 6, Peiremans; y el 7, el festival Musika Berria, con los grupos Verde Prato, Silitia y Malakias.

Además de los conciertos, el 5 de diciembre tendrá lugar el recital Izan GA! y la pieza escénica Gabriel Aresti Mug(H)arri; el 6 se proyectará la película Oraingoz izen gabe, con motivo del 40 aniversario de su estreno; y el 7, será el manifiesto poético musicado Maitasuna ez da nahikoa.

Según han destacado, durante los cinco días de la Azoka se celebrarán 62 presentaciones de libros y 43 de discos, en las que se darán cita voces, géneros y estilos muy diversos. Además, en más de la mitad de las presentaciones participará al menos una mujer.

Asimismo, año se ofrecerán 47 trabajos en el cine Zugaza, entre largometrajes, documentales y cortometrajes. El programa recogerá temas y estilos muy variados, entre otros, documentales sobre los grupos Gatibu y Gozategi, la serie Lehen Aldiz, la película Iñurri Itsuak y la obra Denboraren joanean irauten de Berria.

Entre otras actividades, se celebrará el 25 aniversario de Sustatu, y Game Erauntsiak y Rolariak organizarán la zona de videojuegos. El 8 de diciembre será un día para las familias, con talleres y otras actividades relacionadas con la electrónica.

Por otro lado, este año se ha reforzado la oferta de talleres, y de la mano de Toki habrá ocasión de conocer y jugar a los juegos de mesa y cartas "creados en Euskal Herria". El 8 de diciembre, además, la Asociación Asun Casasola ofrecerá un taller para adultos en el que se trabajará la inclusividad en la literatura infantil.

El 4 de diciembre, por la mañana, se realizarán dos sesiones de improvisación teatral para escolares. Los próximos días, del 6 al 8, actuarán tres compañías a diario, ofreciendo dos funciones por la mañana y por la tarde. El programa incluirá trabajos breves de muy diversos formatos y disciplinas, piezas premiadas y estrenos. Entre las obras que se estrenarán en Szenatokia se encuentran 'Kapsula 0.1' de la compañía de Aldaketa Dantza, 'Maria, graziaz betea!' de María Blanco y 'Rudolf eta Auskalo' de Garrasi eta Eszenika Naz.

La 61ª edición empezará el 4 de diciembre con Ikasle Goiza. Ese día se organizarán talleres y actividades dirigidas a los escolares en diferentes espacios de la feria. No obstante, Landako Gunea y el resto de espacios estarán abiertos a todo el público.

PROTOCOLO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Durangoko Azoka activará un año más el protocolo contra la violencia machista. Para ello, se pondrán a disposición los puntos morados, el punto de información de Landako Gunea y los organizadores de las zonas que llevarán la chapa morada.

Se mantendrá el horario de la pasada edición, de forma que todos los días la feria abrirá sus puertas a las 10.30 horas y cerrará a las 20.00 horas. El último día, el 8 de diciembre, la feria cerrará sus puertas a las 18.00 horas.

Se recomienda el uso de transporte público a todas las personas, y se recuerda a las personas que acudan en coche que entre los días 5 y 8 de diciembre habrá un servicio de autobús desde el Parking de la salida de la autopista de Iurreta hasta Landako Gunea.