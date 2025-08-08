Las 72 barracas y el circo del Parque Etxebarria han abierto sus puertas este viernes y podrán visitarse hasta el día 31

BILBAO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El recinto de barracas del Parque Etxebarria de Bilbao se ha abierto este viernes al público a las 17.00 horas y los visitantes han podido estrenar las 72 atracciones, además del circo, que podrán visitarse hasta el día 31 de agosto, aunque la inauguración oficial con el alcalde, Juan Mari Aburto, no será hasta el próximo jueves, día 14.

Mientras el Ayuntamiento de Bilbao continúa con los preparativos de Aste Nagusia, para cuya celebración quedan 8 días, la ciudadanía puede desde hoy acceder al recinto de las barracas.

En total, el Ayuntamiento de Bilbao ha autorizado este año la instalación de 72 atracciones, además del circo. Entre ellas habrá 12 aparatos para personas adultas, 13 para niñas y niños, seis churrerías, 17 casetas varias, cuatro bares con terraza, además de espectáculos, máquinas de habilidad o juegos de azar.

Las barracas abrirán todos los días a las 17.00 horas, aunque el horario de cierre variará en función de la fecha. Del 16 al 23 de agosto, días de Aste Nagusia, cerrará a las 4.00 horas (de 3.00 a 4.00 sin sonido). El resto de días de feria, de lunes a jueves, el recinto se cerrará a la 1.00 de la madrugada (desde las 00.00 horas sin sonido).

Los viernes, sábados y domingos el cierre está previsto a las 2.00 horas (desde la 1.00 sin sonido). Además, y para que el ferial del Parque Etxebarria sea un recinto lo más inclusivo posible, también este año se han establecido unas franjas horarias sin alteraciones sonoras para que las personas autistas puedan disfrutar de las barracas sin perjuicio alguno. Así, los días 17, 20 y 22 (en horario de 17.00 a 20.00 horas) las barracas funcionarán sin música ni otro tipo de sonidos estridentes.

CIRCO

Al igual que el resto de las atracciones del recinto ferial, el Circo permanecerá abierto del 8 de agosto al 31 de septiembre, y se situará en la zona más cercana al ascensor que conecta el parque con Avenida Zumalacárregui.

Asimismo, el periodo de montaje es idéntico también para todos, desde las 9.00 del día 4 de agosto hasta las 22.00 horas del 1 de septiembre, salvo para aparatos espacialmente complejos, que podría extenderse ligeramente.