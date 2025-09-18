La 73 edición del Festival de San Sebastián estrenará 1.840 m2 de alfombra roja sostenible

Su reutilización en bolsas reutilizables implica más de 300 horas de trabajo inclusivo y evitar la emisión de 1.239 kilos de CO2

El Festival de Cine de San Sebastián volverá a recibir desde este viernes a las estrellas sobre una alfombra roja sostenible de 1.840 m2, fabricada con materiales 100% reciclados y reciclables, gracias a la colaboración del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La alfombra se instalará en el exterior del Palacio Kursaal y en el tramo que conecta el Hotel María Cristina con el Teatro Victoria Eugenia. A este fin, el Departamento de Sostenibilidad ha destinado un total de 30.000 euros.

Al término del certamen donostiarra, la moqueta tendrá una segunda vida y se transformará en más de un millar de bolsas reutilizables que serán donadas al Banco de Alimentos de Gipuzkoa. La iniciativa se desarrolla en el marco de la economía circular, de la mano de Emaús Gizarte Fundazioa y la empresa villabonatarra Spanset.

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, y el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, han hecho público el proyecto, acompañados por el vicepresidente del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, Carlos Martínez, la directora general de Emaús Gizarte Fundazioa, Aitziber Zubillaga, y la directora de Sostenibilidad de la empresa guipuzcoana SpanSet, Puy Vielba.

Según han señalado desde la Diputación Foral, el proyecto también tiene un impacto directo en el territorio, ya que la elaboración de las bolsas supone más de 300 horas de trabajo inclusivo, "generando empleo socialmente responsable".

Además, la reutilización de la alfombra roja permite evitar la emisión de 1.239 kilos de CO2 y ahorrar 320.460 litros de agua, reforzando así la contribución del festival a la lucha contra el cambio climático y a la gestión sostenible de los recursos naturales.

"MOTOR DE TRANSFORMACIÓN"

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha destacado que este proyecto es "un ejemplo real de cómo los grandes eventos pueden ser motores de transformación". "Convertimos un símbolo del glamour en un recurso útil para quienes más lo necesitan, demostrando que la sostenibilidad y la solidaridad pueden caminar juntas", ha añadido.

Por su parte, el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha subrayado la importancia de "visibilizar en uno de los elementos más emblemáticos del Festival, la alfombra roja, un proceso basado en criterios inclusivos desde la perspectiva social y respetuosos con el medio ambiente, desmintiendo la idea de que lo glamuroso no puede construirse sobre parámetros éticos".

El vicepresidente del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, Carlos Martínez, ha agradecido la iniciativa y ha resaltado que "transformar la alfombra roja del Zinemaldia en bolsas recicladas, no solo da una segunda vida a un material icónico, sino que también refuerza el compromiso de nuestra comunidad con la sostenibilidad y la ayuda a quienes más lo necesitan".

La directora general de Emaús Gizarte Fundazioa, Aitziber Zubillaga, ha apuntado que la transformación de la alfombra roja en más de un millar de bolsas reutilizables "no solo evita emisiones y ahorra recursos naturales, sino que además genera empleo inclusivo a través de itinerarios de inserción en talleres de costura, ofreciendo oportunidades reales a personas en situación de vulnerabilidad".

Para finalizar, la directora de Sostenibilidad de la empresa villabonatarra SpanSet, Puy Vielba, ha recalcado que "en esta edición se reutilizarán 415 kilos de tejido y se evitará que 276 kilos de residuos sean desechados".

El acuerdo contempla también la participación del Festival en el Fondo de Carbono Voluntario de Gipuzkoa. El Zinemaldia fue pionero en Gipuzkoa al comprometerse con la neutralidad climática a través de este fondo hace tres años, compensando más de 8.000 toneladas de CO2 y un valor monetario de 80.000 euros.