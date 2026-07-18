7AK Baietz convoca movilizaciones en capitales vascas este domingo en favor de Euskal Selekzioa por la final del Mundial

Cientos de personas reivindican la oficialidad de Euskal Selekzioa en una cadena humana entre Irun y Hendaia - EUROPA PRESS

BILBAO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 7AK Baietz ha convocado movilizaciones este domingo en las tres capitales vascas, así como en Pamplona, "en contra de la asimilación nacional" y en apoyo a Euskal Selekzioa, previas a la final del Mundial de Fútbol que se jugará a partir de las 21.00 horas entre España y Argentina.

En un comunicado, Ernai ha informado que el acto de protesta se llevará a cabo a las 19.00 horas simultáneamente en La Casilla (Bilbao), el Boulevard (San Sebastián), y el Farolón (Vitoria-Gasteiz).

"Para asegurar la supervivencia de Euskal Herria, la oficialidad de la selección propia es necesaria", han asegurado 7ak Baietz, según ha recogido Ernai. "A pesar de que el árbitro pite el final, en Euskal Herria no termina el partido" por lo que ven necesario "la necesidad de trabajar por una selección propia", han explicado.