ABAO Txiki recibe el año nuevo con la representación de 'Cuento de Navidad', con cuatro funciones el 3 y 4 de enero

Representación de 'Cuento de Navidad' - ABAO

BILBAO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

ABAO Txiki recibirá el año nuevo con la representación de 'Cuento de Navidad', una adaptación del clásico de Charles Dickens de Ópera de Cámara de Navarra que se podrá ver los próximos 3 y 4 de enero en sesión doble, de mañana (a las 12.00 horas) y tarde (18.00 horas), en el Teatro Arriaga de Bilbao.

El espectáculo, de 70 minutos de duración y dirigido a todos los públicos a partir de seis años, traslada al espectador a un entorno rural para mostrar la historia de Ebenezer Scrooge, un hombre avaro que durante una gélida Nochebuena y tras recibir la visita de tres espíritus del pasado, presente y futuro, cambiará su modo de ver la vida convirtiéndose en un hombre bueno y generoso, según ha informado ABAO Bilbao Opera.

Esta ópera con música del compositor navarro Iñigo Casalí y libreto de Pablo Valdés, presenta un nuevo espectáculo con "una estética innovadora que se funde con el musical, melodías llenas de imaginación y emoción, una escenografía impresionante de Raúl Arraiza, llena de recursos escénicos brillantes y sorprendentes que se mueven en diferentes planos llenos de contrastes, vestuario de Edurne Ibáñez e iluminación de Jorge Urrizola", han destacado desde ABAO.

La dirección de escena de Ion Barbarín recrea la agitada noche del señor Scrooge, interpretado por Alfonso García Noain, junto a Julen Jiménez, Leticia Vergara e Iñaki Fresán como los fantasmas Bob, Belle y Fred, respectivamente. Itxaso Moriones como Señora Dilber, Andrea Jiménez como Carol, Leire Medina como Lady Mash y la joven Idoia Martínez como el pequeño Tim, se suman a "este viaje a través del tiempo en el que el humor y las emociones, combinados con la fuerza del espectáculo, se unen para convertir este cuento en una aventura". Junto a ellos la Bilbao Orkestra Sinfonikoa atenta a la batuta de Jesús Echeverría, y el Coro y Escuela Coral OCN.

BIZKAIBUS Y ABAO TXIKI

Por otro lado, ABAO Bilbao Opera y Bizkaibus colaboran una temporada más para activar entre los jóvenes vizcaínos el uso del transporte público y la afición a la ópera, en una campaña bajo el lema "Bizkaibus te acerca a la ópera".

La iniciativa busca promover valores en torno a la movilidad sostenible y el respeto por el medio ambiente, y entre otras cosas va a distribuir cientos de invitaciones a través de los distintos canales de comunicación y RRSS de ABAO Bilbao Opera, así como ayuntamientos colaboradores para disfrutar de todos los espectáculos de la temporada ABAO Txiki.

Esta edición incluye también una vez más a los jóvenes hasta 25 años a través de la comunidad Gazteam ABAO, con el objetivo de favorecer un cambio actitudinal en la vinculación que tienen los jóvenes con la movilidad y el transporte público, a través de la cultura, mediante actividades y sorteos. Los participantes disfrutarán de invitaciones para la temporada general en el Euskalduna Bilbao.

EL GUARDIÁN DE LOS CUENTOS

En marzo se representará 'El guardián de los cuentos', ópera infantil con música de Miquel Ortega y dirección de escena de Carlos Crooke. Se trata de una producción de Ópera de Cámara de Navarra que recrea un mundo de fantasía, humor, aventura y misterio a través de algunos de los relatos infantiles más conocidos como Blancanieves, Pinocho, Hansel y Gretel o la Bella Durmiente.

Clausurará la temporada en mayo 'El bosque de Grimm', un espectáculo visual sin texto de la compañía La Maquiné, contado a través de la música del compositor de origen vascofrancés, Maurice Ravel. Esta obra ha recibido los premios Teatro Rojas al mejor espectáculo familiar 2015, Max 2014 al mejor espectáculo infantil y el Teatro Andaluz-SGAE al mejor espectáculo infantil 2013.

ABAO Bilbao Opera mantiene su compromiso de ofrecer espectáculos con precios asequibles para las familias, con entradas desde 6 euros para menores de 15 años y de 8 euros a partir de esa edad en todas las funciones de la temporada.