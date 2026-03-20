Abierto el plazo para enviar propuestas que completen la programación del festival cultural Atlantikaldia

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SAN SEBASTIÁN 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Erenteria ha abierto el plazo para enviar propuestas que completen la programación de de la 13 edición del festival cultural y musical Atlantikaldia, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre en el citado municipio guipuzcoano bajo el lema 'Uhinak - Ondas'. El formulario para enviar propuestas que puedan formar parte de la programación estará disponible en la web del festival del 18 de marzo al 1 de mayo.

En un comunicado, el Consistorio de Errenteria ha recodado que Atlantikaldia es "el punto de encuentro cultural y festival musical" que organiza. En esta nueva edición, propone "explorar la idea de las ondas como metáfora de movimiento, transmisión y conexión entre culturas".

Así, a través de la música, las artes y la participación ciudadana, el festival quiere "generar una vibración colectiva que recorra calles, plazas y espacios de Errenteria". El lema elegido, 'Uhinak - Ondas', hace referencia a "esos impulsos culturales que se expanden y se transforman al entrar en contacto con otras realidades".

El evento busca actividades y propuestas culturales "alineadas con los valores del festival, abiertas al encuentro entre culturas y a la diversidad de expresiones artísticas". Las propuestas pueden pertenecer a distintas disciplinas -música, danza, artes escénicas, talleres, intervenciones participativas u otras iniciativas culturales- y estar dirigidas a públicos de diferentes edades, desde la infancia hasta personas adultas.

La organización valorará las propuestas recibidas teniendo en cuenta "que no se trate de una repetición de actividades habituales que se realizan durante el año, que incorporen elementos innovadores, que fomenten la participación ciudadana y que surjan de la colaboración entre agentes y que promuevan la diversidad cultural".