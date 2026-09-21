Abierto el plazo para la presentación de candidaturas a los Premios a la Competitividad Sostenible de BBK ESG Hub

Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 16:55
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BILBAO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

BBK ESG Hub Cámarabilbao mantiene abierto desde este lunes y hasta el 11 de octubre el plazo de presentación de candidaturas de la segunda edición de los Premios a la Competitividad Sostenible.

Según ha informado en un comunicado BBK ESG Hub Cámarabilbao, la iniciativa para ayudar e impulsar la competitividad de las empresas a través de la gestión sostenible impulsada por la Fundación bancaria BBK y la Cámara de Comercio de Bilbao, en colaboración con Petronor, se podrán presentar todas las empresas con sede social en Bizkaia o cuya actividad principal se desarrolle en el territorio.

Las empresas participantes podrán optar a una de las tres categorías: Premio a la innovación medioambiental, para organizaciones con enfoque en el cuidado del medio ambiente y la descarbonización a través de iniciativas propias e innovadoras; Premio a la innovación social sostenible, para las que trabajen en aspectos sociales a través de iniciativas propias; y Premio a la PYME que mejor integre criterios ESG.

Esta última consta de dos premios, por un lado, a pymes con especial énfasis en implementar actuaciones éticas, medioambientales y sociales en su modelo de gestión; y por otro, empresas de nueva creación -constituidas después del 1 de enero de 2021- en las que la sostenibilidad representa un eje estratégico de su actividad o de su modelo de gestión.

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, un jurado profesional, compuesto por destacadas personalidades con amplia trayectoria empresarial e institucional, seleccionará a las organizaciones galardonadas en cada una de las categorías. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 17 de noviembre de 2026, en la Sala BBK.

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