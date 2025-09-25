El abono de las ayudas de la paralización temporal pesquera comenzará el 15 de octubre

Las especies más comúnmente avistadas durante las campañas oceanográficas en el golfo de Bizkaia son los delfines comunes, listado y mular, rorcuales común y aliblanco y calderón común - GOBIERNO VASCO

VITORIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca comenzará el 15 de octubre el abono de ayudas a la paralización temporal pesquera para reducir las capturas accidentales de delfín común y otros pequeños cetáceos en el Golfo de Bizkaia.

La convocatoria anual de ayudas con objeto de compensar las pérdidas por la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en Bizkaia y Gipuzkoa, afectadas por las medidas para reducir las capturas accidentales de delfín común y otros cetáceos, prevé una cuantía total máxima de los recursos económicos destinados a financiar las ayudas de 263.750 euros.

De dichos fondos, 184.625 euros corresponden al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), y el 30% restante, a los presupuestos de Euskadi, que son créditos de pago del ejercicio 2025, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El volumen total de ayudas a conceder con cargo a la convocatoria no supera la citada consignación presupuestaria y no será posible la concesión de nuevas ayudas una vez agotado dicho importe global.

El viceconsejero de Pesca y Desarrollo Litoral, Leandro Azkue, ha afirmado que los arrantzales vascos "constituyen un modelo de sostenibilidad y compromiso atlántico", y que "gracias a la concienciación profesional, se consigue el mantenimiento de diversas especies absolutamente necesarias en el mantenimiento de todas las especies que viven frente a nuestras costas".

Las campañas BIOMAN (primavera-mayo) y JUVENA (verano e inicio de otoño- septiembre) que se llevan a cabo en el golfo de Bizkaia y cuyo objetivo principal es mejorar el conocimiento para la gestión de las especies pesqueras, contribuyen a informar y conocer diferentes políticas y legislación ambiental de la Unión Europea, así como de otros organismos internacionales.

Se trata de actuaciones oceanográficas multidisciplinares o ecosistémicas. Así, desde el año 2012, en JUVENA, y desde 2016 en BIOMAN, las campañas ecosistémicas llevadas a cabo por AZTI incluyen la recogida de avistamientos de cetáceos, aves marinas, tiburones, actividades humanas y basuras marinas que contribuyen a un detallado conocimiento de la masa acuática.

Las especies más comúnmente avistadas durante las campañas oceanográficas en el golfo de Bizkaia son los delfines comunes, listado y mular, rorcuales común y aliblanco y calderón común. Además, otras especies como la marsopa común, la orca, el zifio de Cuvier, el calderón gris, el cachalote o la yubarta han sido también avistadas durante estas campañas, aunque en menor cantidad.