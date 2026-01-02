Abre sus puertas el mercado navideño de intercambio de juguetes en sala BBK con más de 1.500 artículos donados

Mercado de intercambio de juguetes en sala BBK - BBK

BILBAO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mercado navideño de intercambio de juguetes, el BBK Truke Market, ha abierto este viernes en la sala BBK de Bilbao sus puertas tras haber recogido, hasta ahora, más de 1.400 juguetes de segunda mano donados por las familias.

BBK Truke Market, que seguirá recogiendo donaciones estos días, reconvierte el teatro de la Gran Vía bilbaína hasta el próximo 5 de enero en un espacio de trueque en el que dar una segunda vida a juegos, libros o disfraces infantiles.

Esta acción, organizada por Obra Social BBK, busca que las familias se replanteen "los hábitos de consumo de estas fechas" para contribuir a unas Navidades "más sostenibles y también más solidarias", ya que "compartir y reutilizar puede ser igualmente ilusionante".

La Sala BBK de Bilbao terminaba el pasado 2025 transformada en un circo familiar que invitaba a repensar esos hábitos de consumo durante las Navidades gracias a "El circo de los juguetes" - "Jostailuen zirkua". El espectáculo estuvo en cartel del 16 al 30 de diciembre con "un absoluto éxito de público", ya que las más de 7.000 invitaciones gratuitas para la treintena de funciones se agotaron ya antes del estreno, con lo que todas las sesiones se llenaron.

Ahora, en el arranque de 2026, el teatro de la Gran Vía bilbaína va a llevar la ficción que narraba ese show (la historia de unos juguetes abandonados que montaban un circo para demostrar que podían tener una segunda vida) a la realidad.

Desde esta misma mañana, a las 11.00 horas, la sala reabre sus puertas reconvertida en BBK Truke Market, este mercado de intercambio de juguetes, libros o disfraces infantiles.

"Es una acción real de reutilización y apoyo comunitario a la que todos los niños y niñas de Bizkaia están invitados", ha destacado Nora Sarasola, directora de Obra Social BBK, promotora de la iniciativa.

HORARIO

BBK Truke Market estará abierto desde este viernes, día 2, y hasta el 5 de enero, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, excepto el día 5, que será solo por la mañana.

Las familias vizcaínas han entregado hasta ahora más de 1.500 juguetes de segunda mano, pero limpios, completos y en buen estado, en los puntos de recogida habilitados (la propia Sala BBK durante las funciones del mencionado circo, el centro BBK Kuna y Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao). Además, durante la celebración del BBK Truke Market se seguirán admitiendo nuevas aportaciones.

La entrada será libre, sólo será necesario disponer de truke-txanponak, las monedas que se han entregado por cada artículo donado y con las que se podrá participar en este sistema de intercambio, "una alternativa responsable al consumo convencional en estas fiestas".

Además de fomentar la sostenibilidad, ya que todos estos artículos "podrán ser disfrutados por otras familias como si fueran nuevos", la propuesta aboga igualmente por unas Navidades más solidarias.

"No se trata sólo de ser conscientes del valor y de la posible segunda vida de lo que ya tenemos, sino también de pensar en quienes no tienen las mismas oportunidades", puntualiza Nora Sarasola.

Por eso, Obra Social BBK ha repartido 850 truke-txanpon adicionales para que niños y niñas con menos recursos puedan disfrutar de BBK Truke Market. Según han explicado, eso ha sido posible gracias a la generosidad de muchas familias que han querido ceder parte de las monedas que han recibido por sus donaciones y a la colaboración de la entidad de economía social Koopera, que ha aportado también juguetes al mercado.

Todos los artículos recogidos que no encuentren una nueva familia estos días serán donados posteriormente, para que otros niños y niñas de Bizkaia puedan darles esa ansiada segunda vida.

"El objetivo último tanto del show de diciembre "El circo de los juguetes" - "Jostailuen zirkua" como de esta continuación en enero con el BBK Truke Market, es demostrar que compartir, reutilizar y consumir con conciencia también puede ser ilusionante", concluye Sarasola.