Urnas para depositar los votos el 29N- EUROPA PRESS

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 713 colegios electorales del País Vasco, ubicados en los tres territorios vascos, han abiertos sus puertas sin incidencias a la 9.00 horas de este domingo, según han informado a Europa Press fuentes del Departamento vasco de Segiriddad.

Un total de 1.820.645 ciudadanos vascos están llamados a votar en estas elecciones generales, 31.574 personas más que en los comicios de mayo de 2023, lo que supone un incremento del 1,76%.

La ciudadanía que se acerque a las 5.382 urnas habilitadas podrá depositar su voto en 2.691 mesas repartidas en 713 colegios electorales: 101 en Álava, 336 en Bizkaia y 276 en Gipuzkoa.

En Euskadi, 73.494 personas han solicitado el voto por correo, una cifra sensiblemente inferior a la registrada en las anteriores elecciones generales (214.721), convocadas en verano, por lo que se produjo una elevada solicitud del voto por correo, en previsión de sus vacaciones. Por territorios, 39.868 peticiones corresponden a Bizkaia, 10.078 a Álava y 23.548 se han registrado en Gipuzkoa.