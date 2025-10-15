Abren expediente al promotor del acto de Falange por el uso de enseñas preconstitucionales y palos para agredir

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha abierto un expediente al promotor de la concentración de la Falange Española del pasado domingo en Vitoria-Gasteiz por portar los participantes enseñas preconstitucionales, así como instrumentos peligrosos, como palos, "para agredir", y rebasar la zona delimitada por la Policía Vaca para el desarrollo del acto.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la Ertzaintza mantiene abierta la investigación por los incidentes ocurridos durante la mañana del domingo en la capital alavesa, donde, con motivo del 12 de octubre, la Falange organizó una concentración con el lema "La unidad de España ni se vota ni se negocia".

A la vez, distintos colectivos convocaron una contramanifestación para protestar por la presencia de la organización falangista en Vitoria-Gasteiz, y se produjeron graves incidentes en las calles de la capital alavesa, que se saldaron con 19 personas detenidas por desórdenes públicos y una veintena de ertzainas heridos leves.

EXPEDIENTE

A raíz de esa investigación iniciada por la Ertzaintza, se ha abierto un expediente por presunto incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana al promotor de la concentración de la Falange por la utilización de enseñas preconstitucionales.

También se le atribuye incumplimiento de los términos reflejados en la solicitud de concentración: falta de control por parte del organizador en el porte de instrumentos peligrosos (como palos) "que se utilizaron para agredir", y no respetar las personas asistentes la zona de concentración expresamente delimitada por la Policía vasca.