Aburto dice que siempre ha defendido el Mundial 2030 en Bilbao y "nunca" lo ha puesto en duda

BILBAO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha dicho que siempre ha defendido la celebración del Mundial 2030 en Bilbao y nunca lo ha puesto en duda, y ha asegurado que "la FIFA quiere venir a Bilbao y Bilbao quiere que el Mundial se celebre aquí".

"A este alcalde solamente le han visto y le han escuchado defendiendo el mundial", ha reiterado, para remarcar que "ha hablado cuando tenía algo que contar" y apuntar que seguirá trabajando para que el Mundial se celebre en Bilbao, "sin ninguna duda".

Además, ha señalado que, "en todo caso, no hay nada decidido todavía" y ha recordado que "hay ciudades gobernadas por el Partido Popular que han renunciado al Mundial y yo no creo que son irresponsables", sino que "lo han hecho, precisamente, intentando defender los intereses de sus ciudades".

El alcalde, que ha negado "opacidad" en torno a las negociaciones con la FIFA y ha subrayado que se trata de "confidencialidad", ha trasladado su compromiso de compartir con el pleno "todas y cada una de las situaciones que rodean al trabajo que hay que seguir haciendo".

Aburto ha realizado estas declaraciones en el pleno ordinario de este jueves, durante el debate de una moción del PP que instaba al gobierno municipal a garantizar la sede de Bilbao para el Mundial de Fútbol de 2030.

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de gobierno de PNV y PSE que compromete al ejecutivo local a continuar con los trabajos relacionados con el proceso de candidatura del Mundial FIFA 2030 y a continuar las conversaciones y negociaciones abiertas con FIFA, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Consejo Superior de Deportes y el resto de instituciones y agentes implicados, preservando los intereses de la ciudad.

En la defensa de su moción, la portavoz del PP, Esther Martínez, ha pedido "un compromiso institucional de Bilbao como sede del Mundial 2030, que se va a organizar conjuntamente entre España, Portugal y Marruecos, que es un acuerdo previo, además, que viene de este ayuntamiento, de hace unos años".

"Habíamos pasado, lógicamente porque tenemos uno de los mejores estadios de España, las cribas pertinentes, cuando, de repente, el alcalde de una ciudad cercana y por parte de la Diputación Foral de Bizkaia se pone en solfa la capacidad y la oportunidad de que Bilbao sea sede del Mundial", ha dicho, para criticar que, "entre un silencio estruendoso por parte del Gobierno municipal, nos enteramos que, ahora al parecer, están conformes, con poder optar a ser subsede del Mundial".

Martínez ha considerado "sonrojante y vergonzoso la falta de pulso, la falta de defensa de nuestra ciudad y el estar plegados a lo que digan otros acerca de un proyecto de país" y ha dicho que, "como ciudad nos estamos jugando hasta el orgullo". "Y de nota fue la portavoz de la Diputación de Bizkaia diciendo que no cree que sea un fracaso que Euskadi se quede fuera del mundial", ha censurado, para considerar que "si Bilbao se queda fuera de ser sede del Mundial 2030 es un fracaso estrepitoso" y acusar al PNV de Bilbao de "plegarse a lo que ha dicho Sabin Etxea".

Por su parte, el concejal de Elkarrekin Bilbao Xabier Jiménez ha mantenido que, "para tomar decisiones sobre la celebración de este tipo de grandes eventos en Bilbao, y seguramente el Mundial del Fútbol es el más grande que se puede organizar tras unas Olimpiadas, hacen falta datos sobre los costes y los daños colaterales que acompañen la toma de la decisión".

En ese sentido, ha pedido conocer "qué pide la FIFA y hasta dónde está dispuesto a llegar el Ayuntamiento y las instituciones vascas" porque "seguimos sin saber lo que hay sobre la mesa, cuáles son las exigencias, las líneas rojas y cuál será el coste estimado en términos económicos, sociales, de impacto ambiental y de género, tanto positivos como negativos, porque hay cero información".

El concejal de EH Bildu Xabier Fernández ha lamentado que "nos encontramos, qué sorpresa, con un proceso del todo menos natural, con disputas partidistas y con la enésima batalla del relato y que, asimismo, deja la impresión de que las decisiones se han adoptado en sede de partido y no en sede institucional".

Tras afirmar que "todos los eventos no son buenos 'per se' para nuestra Villa", ha advertido que "la FIFA no puede gobernar nuestras ciudades" y ha denunciado que "todo el mundo sabe y no sabe, todo el mundo dice que las condiciones de la FIFA son confidenciales y todo el mundo habla de ellas", al tiempo que ha asegurado que Bilbao "es ya una ciudad conocida en el mundo y podrá sobrevivir sin eventos que nos generen más afecciones que beneficios".

GOBIERNO

Desde el gobierno municipal, la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo, Kontxi Claver, ha precisado que el debate "no es estar a favor o en contra del Mundial 2030", sino sobre "cómo defendemos mejor los intereses de Bilbao dentro de un proceso internacional abierto, competitivo y todavía en negociación".

"Se nos pide trasladar mensajes de urgencia cuando la propia FIFA ha indicado que el proceso sigue abierto y que el análisis continuará tras el mundial que se está celebrando en estos momentos", ha dicho, para añadir que "se nos piden declaraciones inequívocas cuando lo que está en juego es precisamente construir una posición institucional sólida y compartida, no forzada ni precipitada".

Claver ha asegurado que Bilbao "sigue dentro del proceso, se han cumplido todos los hitos exigidos y la candidatura de sede compartida sigue abierta". "Dos estadios, siete instituciones, dos clubes y en negociación. Y las instituciones vascas han trasladado condicionantes y líneas rojas", ha reiterado, para asegurar que "no hay abandono, no hay falta de compromiso y no hay incertidumbre institucional".

Kontxi Claver ha dicho que quieren el Mundial 2030, "pero no a cualquier precio y bajo cualquier condición" porque "estamos hablando de inversiones públicas, de impacto en la ciudad, de compromisos a largo plazo y de condiciones que, hoy por hoy, todavía no están completamente definidas".

Por lo tanto, ha dicho que la responsabilidad del equipo de gobierno "no es hacer titulares, es garantizar que si Bilbao es sede, lo sea en condiciones sostenibles, proporcionadas y alineadas con nuestra ciudad".

"No renunciamos al proyecto, no rebajamos la ambición, pero tampoco aceptamos esas posiciones maximalistas, ni declaraciones que puedan debilitar la capacidad de negociación, ni simplificaciones de un proceso internacional complejo", ha insistido.

Tras considerar "legítimo pedir mucha más información y más claridad", ha advertido que "no es responsable trasladar a la ciudadanía la idea de esa opacidad o falta de control, cuando lo que hay es un proceso sometido a confidencialidad" y ha anunciado que, en cuanto termine el mundial que se está celebrando en este momento, la Fifa "nos llamará" y en septiembre hay prevista otra visita.

Por su parte, la portavoz del PSE-EE, Nora Abete, ha dicho que Bilbao "debe aspirar a estar presente en grandes eventos internacionales y este, el mundial, es un ejemplo". Tras reconocer que los socialistas hubieran preferido ser sede única "por conseguir mayor proyección internacional y, por tanto, mayor impacto en el conjunto de la ciudad", ha afirmado que apoyan la opción de dos subsedes, "con una premisa fundamental, la prudencia y la responsabilidad de los recursos públicos".