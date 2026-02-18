Aburto insiste en que Bilbao no facilitará el origen de los detenidos y afirma que está "todo aclarado" con Esteban

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto - AYTO. BILBAO

BILBAO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha insistido en que el Ayuntamiento de la capital vizcaína no facilitará el origen de los detenidos por la comisión de delitos, y ha afirmado que ya ha hablado con el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, y está "todo aclarado", después de que el líder jeltzale discrepara de la decisión del regidor.

Aburto ha asegurado que es "leal" al PNV, pero también "alcalde de todos los bilbaínos", y su pretensión es "preservar" el acuerdo de Gobierno con el PSE-EE y el pacto de Seguridad del Consistorio, también apoyado por Elkarrekin y EH Bildu.

Hace unos días, el presidente del PNV afirmó que el criterio del PNV, en coherencia con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, era el de facilitar el origen de los detenidos para evitar la interpretación interesada de estos datos por Vox, y aseguró que no compartía la decisión del alcalde de Bilbao de no informar sobre la procedencia de los arrestados.

No obstante, también dijo que entendía que Juan Maria Aburto tenía cerrado un acuerdo de gobierno con los socialistas, que se oponen a esta medida, y que era previa a la decisión de los jeltzales de hacer públicos estos datos.

Durante la presentación del "Diagnóstico de la Seguridad en Bilbao", Aburto ha hablado por primera vez públicamente sobre la decisión del Ayuntamiento de no ofrecer los datos sobre el origen de los detenidos.

"Soy del PNV, siempre he sido leal y sigo siendo leal. He hablado con el presidente de mi partido (Aitor Esteban), he hablado con el presidente del partido en Bizkaia (Iñigo Ansola) y está todo aclarado", ha añadido.

Juan Mari Aburto ha dicho que no puede olvidar que es "el alcalde de todos los bilbaínos y bilbaínas", ni que tiene un pacto de gobierno con el PSE-EE --que se opone a que se hagan públicos estos datos--, que debe "preservar" porque "es un valor importante". "Los socios de gobierno compartimos en este caso el criterio. Lo compartimos también en el seno del pacto de seguridad que compartimos también con Elkarrekin Bilbao y con EH Bildu", ha destacado.

El primer edil ha recordado que la seguridad es un tema "de especial relevancia", porque además preocupa "cada vez más" a la ciudadanía, y ha asegurado que "preservar el pacto de seguridad" es para él "un valor en sí mismo".

LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA MUNICIPIO

"No hay que olvidar que también se han hecho matizaciones desde la representación política de mi partido, diciendo que hay que tener en cuenta las circunstancias políticas y sociales de cada municipio. En este caso, la de Bilbao es que hay un pacto por la seguridad. Por eso, cuál sea o deje de ser la opinión que pueda tener Juan María Aburto sobre un tema concreto, no es relevante", ha apuntado.

También cree importante el trabajo que se está haciendo en Bilbao "para intentar mejorar la política de seguridad y la situación de la seguridad en relación con lo que la ciudadanía siente y, a veces, con lo que la ciudadanía padece".

"Tenemos que trabajar en política de seguridad desde una perspectiva colaborativa, y creo que es cada vez más necesario y así lo entendemos, que la política de seguridad de Bilbao sea compartida con la Justicia, con otras instituciones, con otras Policías y con la ciudadanía. Y en eso nos vamos a seguir empeñando, vamos a seguir siendo persistentes porque es mucho lo que nos jugamos", ha concluido.