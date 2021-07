Aburto preocupado por el aumento de contagios en Bilbao: "La responsabilidad no tiene edad"

BILBAO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha mostrado su preocupación por el aumento de los contagios de la covid-19 de las últimas jornadas y ha recordado que "la responsabilidad no tiene edad".

Aburto ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde en la mañana de este lunes ha participado en la presentación del "Plan Estratégico de Comercio Bilbao 2025".

Tras el incremento de casos de covid-19 de las últimas jornadas producidos en toda Euskadi, el primer edil ha reconocido estar "preocupado por la situación en Bilbao" donde, según ha recordado, la tasa de incidencia vuelve a situarse por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes.

"Los datos en Bilbao son prácticamente simétricos, iguales a los de la Comunidad Autónoma, y es un motivo de preocupación sin ninguna duda", ha advertido.

En este sentido, el alcalde ha indicado que "la responsabilidad no tiene edad" y ha asegurado que hay que actuar "de manera comprometida" con la situación que se sigue viviendo. "Esto no es cuestión de que algunos tienen que hacer las cosas bien y otros no importan cómo las hagan", ha manifestado.

Por lo que respecta a la próxima reunión del LABI que se desarrollará en la jornada del miércoles, y la posibilidad de que sea necesario adoptar nuevas medidas restrictivas, Aburto ha reconocido que "las decisiones son muchas veces muy duras", pero ha resaltado que se adoptan por que "tenemos claro lo que desde el comité técnico asesor del LABI, epidemiólogos y médicos nos trasladan".

"Por dolorosas que sean, nuestra actitud y actuación siempre ha sido dar respuesta en función de lo que se nos traslada como criterios tecnico-científicos y el miércoles también haremos eso sin ninguna duda", ha avanzado.