Aburto no ve "riesgo" de que "el turismo se coma la identidad" de Bilbao pero apuesta por "tomar medidas" para evitarlo

Prevé que Bilbao sea zona tensionada "en el entorno de otoño" y subraya que la ZBE es "mejorar la vida", no para "fastidiar"

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha asegurado que Bilbao no está en un "escenario" de 'turistificación' y "ni siquiera existe el riesgo" de que "el turismo se coma la identidad de la ciudad", si bien ha apostado por "tomar medidas" para evitar una situación que "pudiera traducirse en más complicada".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha aludido a las manifestaciones que este pasado domingo se celebraron en distintas ciudades contra la 'turistificación', asegurando que "Bilbao no está en ese escenario".

No obstante, ha precisado que hay que "tener cuidado" para que no se convierta en "una ciudad en la que el turismo se coma la identidad de la ciudad", algo que, según ha reiterado, "no está ocurriendo a día de hoy" y "ni siquiera existe ese riesgo".

Así, ha abogado por "tomar medidas para hacer frente a una situación que pudiera traducirse en más complicada" si no se adoptan. Entre ellas, ha citado el hecho de que se esté "modificando el Plan General para que las viviendas turísticas en las zonas más tensionadas tengan que tener una entrada independiente".

En esta línea, ha destacado que la capital vizcaína tiene un desarrollo económico "diverso", en el que "la base principal son los servicios avanzados a la industria, las ingenierías, los servicios financieros, los servicios jurídicos, los servicios de informática etcétera", cuyo peso ronda el 25%. Por su parte, los eventos y el turismo significan un 8%.

"A veces se nos critica que solo nos preocupamos por los eventos y eso no es verdad", ha subrayado el alcalde, que ha recordado que Bilbao acogerá el año que viene las finales europeas de rugby, el próximo septiembre habrá una etapa de la Vuelta y en 2030 será sede del mundial de fútbol "y entre tanto, entre el 26 y el 30, seguro que tenemos más cosas". Según ha explicado, Bilbao está "de moda" e incluso "hay eventos que vienen a buscarnos" y a los que se dice "que no".

En otro orden de cosas, ha recordado que, tras un año de entrada en vigor de la regulación de la Zona de Bajas Emisiones, concluye la moratoria para los vehículos de etiqueta B que no formen parte de las exenciones contempladas. Aburto ha asegurado que la ordenanza, con la que se "cumple una ley una ley del parlamento español", se ha diseñado de "una manera prudente y equilibrada".

Según ha remarcado, no se trata de "fastidiar a la gente", sino de "mejorar la vida" de los ciudadanos "mejorando la calidad del aire" y con la entrada de "menos coches" en Bilbao.

El alcalde ha asegurado que "la gente está siendo cumplidora" y se ponen sanciones a quienes incumplen la ordenanza porque "no puede quedar impune". "Somos estrictos en el cumplimiento de la norma pero la gente cada vez está más convencida de lo importante que es cumplir con la zona de bajas emisiones", ha señalado.

ZONA TENSIONADA

Asimismo, ha augurado que Bilbao será 'zona tensionada' para el mercado inmobiliario "en el entorno del otoño", dado que "se acaba de publicar" en el Boletín Oficial la declaración y "ahora habrá un periodo de alegaciones, que tendrán que ser resueltas por el Gobierno Vasco".

"Y a partir de ahí ya estaremos en la condición de que Bilbao efectivamente sea una zona tensionada", ha explicado Juan María Aburto, que ha recordado que, no obstante, para que "tenga efectos" son precisos "los índices que tiene que volcar la Diputación foral de Bizkaia en el Ministerio" de Vivienda como "paso necesario para poder limitar los alquileres".

En todo caso, ha advertido de que el problema de acceso a la vivienda "no se puede resolver con una medida concreta" únicamente, si bien ha esperado que la entrada en vigor de la declaración de zona tensionada "ojalá de verdad ayude a que los alquileres se topen" y, sobre todo, los jóvenes "pueda desarrollar cuanto antes proyectos vitales". Algo para lo que, ha destacado, son necesarios salarios "dignos".

En relación a la llegada del Tren de Alta Velocidad (TAV) a la capital vizcaína, ha asegurado que sí tiene "plazos en la cabeza" sobre cuándo podría materializarse pero no se "atreve" a darlos porque ya ha habido "demasiada frustración" tras anunciar "demasiadas veces demasiados plazos y todos ellos incumplidos".

Según ha indicado, "lo importante es dar pasos hacia delante. Cuanto más avancemos, más cerca estaremos de ese día" en un proyecto "de largo recorrido todavía", con un presupuesto "impresionante". Así, ha abogado por "ser prudentes, trabajar".

En este sentido, ha insistido en que se está "trabajando bien con el Ministerio y con Adif", hay "compromisos por escrito por primera vez" y se está redactando el proyecto constructivo de la estación. "Elementos importantes para generar confianza en que el proyecto está más cerca", ha planteado.