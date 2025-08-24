Aburto pone en valor el trabajo policial en Aste Nagusia con "más de 160 sinvergüenzas, ladrones y agresores detenidos"

El alcalde de Bilbao y la concejala de Igualdad y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por la Policía Municipal y la Ertzaintza durante Aste Nagusia, con "más de 160 personas detenidas, es decir, más de 160 sinvergüenzas, ladrones y agresores detenidos".

Aburto ha realizado un primer balance de Aste Nagusia este domingo en la Sociedad Bilbaína, tras la entrega del premio al ganador del concurso pirotécnico.

Ha comenzado su intervención agradeciendo el trabajo de los servicios municipales de limpieza, mantenimiento y jardinería, y "especialmente" a la Policía municipal y la Ertzaintza.

"No hemos tenido gravísimos casos de agresiones machistas, racistas u homófobas, y que todas aquellas que han sido denunciadas han terminado con la detención del agresor. Todas", ha declarado Aburto, que ha precisado que en las fiestas de este año se han producido más detenciones con menos delitos denunciados que en la pasada edición.

El motivo de ello, para Aburto, es la "labor de detención e investigación por parte de los cuerpos policiales. Han estado en todos los sitios, con y sin uniforme, y ha brillado por su gran labor preventiva".

"El resultado está a la vista", ha expresado el alcalde, que se ha acordado de los policías municipales que "han sido agredidos por personas incívicas y sin respeto a la autoridad".

También ha querido destacar los "más de 200 kilos de comida y otros productos incautados antes de su venta ilegal y peligrosa para la salud" en el recinto festivo y fuera de él durante Aste Nagusia, más del doble que en 2024.

En cuanto a la participación total, ha explicado que "alrededor de un millón y medio de personas" ha acudido a Bilbao en su Aste Nagusia, y "decenas de miles de participantes" a las diversas actividades y espectáculos que han tenido lugar durante los días de fiesta.

En ese sentido ha agradecido "a las miles y miles de personas" que han participado "de forma responsable, cívica y divertida". "Zorionak Bilbao. Gracias a vosotras y vosotros hemos tenido una Aste Nagusia estupenda, unas fiestas multitudinarias, respetuosas y divertidas", ha añadido el alcalde.

Por otro lado, Aburto ha extendido su reconocimiento a "las brigadas de limpieza de las calles y de la ría" y a los "trabajadores de la jardinería, que "siempre merecen nuestro mayor respeto y nuestro cariñoso aplauso este año".

El alcalde ha concluido diciendo que se ha recogido menos basura y ha habido más reciclaje, sin ofrecer por el momento datos cuantitativos, aunque el "reto" es "no limpiar más, sino ensuciar menos".