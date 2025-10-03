Aburto respeta la decisión de Goia y dice que todavía no "toca" abordar si opta o no a la reelección

"Siempre estamos a disposición de nuestro partido para dejar de ser o para seguir siendo", asegura

BILBAO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha expresado su "respeto absoluto" a la decisión de Eneko Goia de abandonar la Alcaldía de San Sebastián y ha asegurado que, en su caso, la decisión de optar o no a un nuevo mandato corresponde a su partido y "tocará" abordarla "el año que viene". "Flaco favor le haríamos a la ciudadanía si, faltando casi dos años, estuviéramos hablando de eso porque hay muchas cosas en las que trabajar todos los días", ha advertido.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, ha asegurado que la marcha del alcalde de San Sebastián es "una decisión personal que él ha tomado, que es absolutamente respetable" y, por su parte, le ha mostrado su agradecimiento por "el compromiso" a lo largo de sus diez años al frente de la Alcaldía, "dejando claramente una Donosti mejor".

En palabras del regidor bilbaíno, Eneko Goia ha sido "un gran alcalde", además de "una gran persona, y, para el Partido Nacionalista Vasco, es "un valor político". "Todavía es joven y tiene mucho que seguir aportando", ha considerado Juan María Aburto, que le ha deseado "lo mejor" en su nuevo recorrido.

Para el alcalde de Bilbao, que accedió a este cargo al tiempo que Eneko Goia a la Alcaldía donostiarra, "los ciclos políticos no dependen muchas veces de la voluntad de una persona, sino de las circunstancias que rodeen a ese ciclo político". "Tiene que ver con cómo está ese ciclo o cómo está la persona a la que le está tocando liderarlo, y, en nuestro caso, es nuestro partido en el que toma las decisiones desde la base", ha explicado.

PARA DEJAR DE SER O SEGUIR SIENDO

"Y siempre estamos a disposición de nuestro partido para dejar de ser o para seguir siendo", ha asegurado. La decisión sobre una posible candidatura a una nueva reelección al frente de la Alcaldía bilbaína, ha añadido, "no me toca hacer a mí, le toca hacer a mi partido" y se llevará a cabo "en su momento".

En palabras de Aburto, "haríamos flaco favor a la ciudadanía si faltando casi dos años estuviéramos hablando de eso porque hay muchas cosas en las que trabajar todos los días". "Ya tocará ese momento el año que viene y se hará esa reflexión, y entonces tocará decidir", ha manifestado.