Acaba sin acuerdo el periodo de consultas del ERE de Tubos Reunidos y la empresa mantiene los 301 despidos

Concentracion de parte de la plantilla de Tubos Reunidos en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dirección de Tubos Reunidos y sindicatos han terminado este lunes sin acuerdo la última reunión del periodo del consultas del ERE, por lo que la empresa mantiene su intención de llevar a cabo 301 despidos en las plantas de Amurrio y Trapaga y cerrar la acería de la fábrica alavesa.

Desde primera hora de este lunes ambas partes se han reunido en el Palacio Euskaduna de Bilbao para intentar de llegar a algún tipo de acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo, mientras la plantilla en huelga se concentraba en las inmediaciones y llevaba a cabo diversas movilizaciones de protesta, cortes de carreteras de la Villa incluidos.

Minutos antes de las cinco de la tarde se ha dado por finalizada la reunión, y los sindicatos han explicado a los trabajadores concentrados el resultado "infructuoso": la dirección no ha querido retirar ni el ERE de 301 personas, ni el cierre de la acería, por lo que las centrales sindicales presentes en la mesa han votado y, tras un empate, han decidido no prorrogar el periodo de consultas, por lo que se mantiene las condiciones del ERE.

Los sindicatos, que han votado a favor de no prorrogar ese periodo de consultas, han precisado que consideraban que "no merecía la pena" porque la empresa "no tiene intención de dar un paso atrás".

Ante el descontento de los trabajadores por las diferencias entre los distintos sindicatos, estos están dando explicaciones sobre su postura en la votación.