Acampados en Bilbao llaman a la huelga y a ir a votar el 29N, "aunque no sea la solución" al problema de vivienda

Rueda de prensa de la Acampada por el Derecho a la Vivienda de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Acampada por el Derecho a la Vivienda de Bilbao ha llamado a secundar la huelga general por la vivienda convocada por los sindicatos e impulsada por el Sindicato de Inquilinas el próximo 11 de noviembre y también a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque "no sea la solución, ni suficiente para solucionar el problema de la vivienda".

Los portavoces de la Acampada por el Derecho a la Vivienda de Bilbao Isusko Blanco y Lola Luna han dado lectura a un comunicado, en castellano y euskera, en el que han recordado que llevan semanas organizándose, acampando y saliendo a las calles porque están "hartas de que tener una vivienda se haya convertido en un privilegio", cuando "la vivienda es un derecho, no es un negocio".

Según han explicado, su lucha "nace de una realidad muy concreta, la de jóvenes que no podemos emanciparnos, familias que no llegan a fin de mes, personas que sufren desahucios, personas migrantes que se encuentran con racismo a la hora de acceder a una vivienda, mujeres que afrontan situaciones de mayor precariedad y violencia, personas LGTBIQ+, que también sufren discriminación y quienes por su situación económica o social son expulsadas constantemente del mercado de la vivienda".

Por eso, han considerado que "la lucha por la vivienda no puede separarse de la lucha contra el racismo, el machismo, la LGTBI-fobia, el capacitismo y cualquier forma de discriminación". "No todas partimos del mismo lugar ni sufrimos de la misma manera la crisis de la vivienda", han advertido, para defender "una vivienda pública, digna, accesible y suficiente".

Ante las próximas elecciones generales, han hecho un llamamiento a ir a votar, aunque no creen que votar "sea la solución, ni que sea suficiente para solucionar el problema de la vivienda" y han destacado que "los derechos se defienden y se consiguen en las calles". No obstante, no quieren "ignorar lo que está en juego" y, por eso, han hecho un llamamiento a "frenar el avance de la extrema derecha, especialmente de quienes utilizan a las personas más vulnerables y a las minorías para dividirnos".

Al mismo tiempo, han precisado que la acampada "no pertenece a ningún sindicato". "Tenemos ideario, principios y reivindicaciones y, precisamente por eso, somos independientes", han remarcado, para asegurar que no van a convertir su lucha en "una campaña electoral", ni tampoco van a permitir que "ningún partido o sindicato se apropie de ella".

Además, han asegurado que su compromiso "no termina el día de las elecciones", sino que "al día siguiente seguiremos siendo las mismas personas organizándonos, movilizándonos y exigiendo soluciones, porque votar es importante, pero organizarse también lo es", por lo que seguirán con la acampada de forma "indefinida".

Desde el movimiento que impulsa la acampada ante el Arriaga, han apostado por que "la vivienda esté al servicio de las personas y no de los fondos buitres, de los fondos de inversión, los bancos o quienes quieren hacer negocio con una necesidad básica".

"También tenemos claro desde dónde hacemos esta lucha: somos antifascistas, antirracistas, anticapacitistas y defendemos los derechos LGBTIQ+", han remarcado, para abogar por "lo público, la organización desde abajo y la capacidad de la gente trabajadora y de la juventud para cambiar las cosas cuando se organiza".

Por eso, han indicado, desde la Acampada por el Derecho a la Vivienda exigen una huelga general, "que ya se ha conseguido", así como "una movilización social, la expropiación de la vivienda fondos buitres, bancos y grandes tenedores, la intervención en el mercado de la vivienda y la bajada y regulación de los precios de alquiler y compra".

Asimismo, han demandado "la paralización de los desahucios, más vivienda pública y una respuesta digna para personas sin hogar y familias desahuciadas".

Además, han querido "dejar claro" que no aceptan "la criminalización de la pobreza y de la ocupación" y que se utilice "como una cortina de humo para ocultar el verdadero problema, la especulación, los precios inasumibles y la falta de vivienda pública".

MOVILIZACIONES

"Seguiremos en las calles, organizándonos y luchando por una vivienda pública, digna y universal", ha reiterado para llamar a la ciudadanía a acudir a la concentración de esta tarde, a las 18.00 horas en la Plaza del Arriaga, que será un homenaje a Maricarmen Abascal, la anciana desahuciada hace unas semanas en Madrid y que ha fallecido este pasado miércoles.

Asimismo, han emplazado a la ciudadanía a sumarse a la manifestación del próximo martes, día 13, a las 18.00 horas, con salida desde el Ayuntamiento de Bilbao y final en el Teatro Arriaga.