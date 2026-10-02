Acampados en Bilbao ven "una vergüenza" no aprobar los decretos, llaman a sumarse a la protesta y piden huelga general

Miembros de la acampada por el Derecho a la Vivienda de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las personas acampadas en Bilbao por el Derecho a la Vivienda han afirmado que mantendrán la protesta con un "plan de lucha ascendente" para avanzar hacia una "huega general" y han llamado a la ciudadanía a unirse a la acampada, tras calificar de "vergüenza" que no se vayan a aprobar en el Congreso los decretos sobre vivienda.

Estas declaraciones de los integrantes de la 'Acampada por el Derecho a la Vivienda de Bilbao' han sido realizadas en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la Plaza Arriaga de la capital vizcaína, donde desde el pasado domingo se mantiene una acampada para reclamar soluciones ante el problema de la vivienda.

En la comparecencia, que se ha celebrado coinciendo con el Pleno del Congreso en el que se deberán votar los dos decretos sobre vivienda aprobados en el Consejo de Ministros, han afirmado que esos decretos son "totalmente insuficientes" porque el Gobierno progresista "no quiere hacer frente a los grandes intereses que hay en juego".

"Estas medidas insuficientes pero arrancadas en la lucha, tampoco se aprobarán por la oposición anunciada de las derechas española, catalana y vasca. Es una vergüenza", han añadido.

Según han reconocido, existe "cabreo y hartazgo" porque "no nos dejan vivir". Los acampados han denunciado que el Gobierno de PSOE y Sumar podría haber planteado medidas "contundentes" contra la vivienda pero no han querido hacerlo "porque aquí hay mucho dinero en juego y hay muchos intereses".

En este sentido, han insistido en que esos decretos que se votan este viernes son "insuficientes" y aún así no se van a aprobar "por la la negativa de la derecha española, de la derecha catalana y de la derecha vasca". "Así que lo que a nosotras respecta, lo que hay que hacer es presionar desde abajo con la movilización social", han indicado desde este movimiento.

Tras indicar que no están aquí para "medidas cosméticas y temporales", han señalado que lo que reivindican es paralizar los desahucios, expropiar a fondos buitres, bancos y grandes tenedores y rentistas, intervenir en el mercado de la vivienda "para que no sea un negocio" y luchar "por un parque público de cientos de miles de viviendas que garanticen el derecho".

No obstante, han advertido de que "la lucha no acaba aquí". Según ha manifestado, la lucha en defensa del derecho a la vivienda avanza cada día, son miles y miles de personas impulsando y participando en las movilizaciones y las acampadas se extienden.

Tras indicar que en Bilbao cada vez son más las personas acampadas en la plaza Arriaga, ha señalado que este movimiento debe continuar para "hacer frente a los fondos buitres, bancos, inmobiliarias y caseros rentistas que se enriquecen del negocio de la vivienda". "Han podido hacerse de oro gracias a la complicidad del gobierno estatal del PSOE y del gobierno vasco del PNV-PSE. Esta situación nos cuesta la vida y no la aceptamos más", ha añadido.

En concreto, han asegurado que el Gobierno vasco, de PNV y PSE-EE, está gobernando, "al igual que el gobierno central, a favor de los rentistas, de la banca, de las grandes tenedores". "Y lo que sabemos es que si vamos a arrancar cosas es gracias a la lucha, no va a ser por llegar a acuerdos con la derecha, ni con el PNV, ni con quienes nos atacan, ni con quienes mandan a la Ertzaintza a las movilizaciones, ni con quienes reprimen, ni con quienes gobiernan para que la vivienda sea un negocio", han destacado.

Según han explicado, por ello están en lucha por una "vivienda digna, accesible y pública para todos". No obstante, han destacado que este movimiento está consiguiendo "pequeñas victorias, como que MariCarmen pueda volver a su casa". "Logros que nadie nos ha regalado, que las hemos conseguido gracias a la lucha. Esta es la lección más importante, que la lucha y la organización sirven", han manifestado.

"PLAN DE LUCHA ASCENDENTE"

Por ello, creen que es necesario "levantar un plan de lucha ascendente". En este sentido, han llamado a la ciudadanía a unirse a la protesta de Bilbao que se va a mantener para extender este movimiento. "Llamamos a jóvenes, a las familias trabajadoras, a todas las personas que estáis hartas de que la vivienda sea un negocio a que os unáis a la acampada, que es un espacio de participación, debate, organización y de lucha", ha asegurado.

Tal como han indicado, es necesario movilizarse "de forma conjunta, unitaria y masiva" este fin de semana y avanzar "hacia una huelga general que lo paralice todo en defensa de un derecho tan fundamental".

En este sentido, han asegurado que se suman e impulsan las manifestaciones convocada para este viernes en las tres capitales vascas y en Navarra y, en concreto, la de Bilbao de esta tarde desde la Plaza del Arriaga y la del domingo a partir de las doce del mediodía desde la plaza Elíptica.