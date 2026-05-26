El acceso de la AP-1 en Arrasate y en el enlace a la AP-636 en Bergara se cerrará dos noches para realizar reparaciones

SAN SEBASTIÁN 26 May. (EUROPA PRESS) -

El acceso de la A-P1 en Arrasate y el enlace a la AP-636 en Bergara registrarán esta semana diferentes cierres, por una parte para realizar labores de reparación del firme, y por otra, para reparar una junta de dilatación, según ha informado la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El primer cierre se producirá la noche este martes a miércoles en Arrasate, en el punto kilométrico 130,500. Las labores de reparación del firme que se realizarán en los ramales de salida de Arrasate, en ambos sentidos, provocarán el cierre de entre las 01.00 y las 05.00 horas aproximadamente.

Durante ese tiempo, los vehículos que circulen por la AP-1 y cuyo destino sea Arrasate, deberán utilizar el enlace 123 de Eskoriatza, para llegar a la localidad a través de la GI-627.

El segundo cierre se producirá la noche del miércoles a jueves, entre las 21.30 y las 05.00 horas, aproximadamente, en el enlace entre la AP-636 y la AP-1 en Bergara Sur. Como consecuencia, la AP-636 se cerrará entre el enlace 21 y la estación de cobro, para desviar a los vehículos que deseen incorporarse a la AP-1 sentido Eibar a la GI-627 para entrar en la autopista en el enlace de Bergara Norte.

Los vehículos que quieran incorporarse a la AP-1 en dirección a Vitoria-Gasteiz deberán salir en el enlace 21 y en la rotonda comunicar a la persona que se encontrará vigilando este hecho para volver a incorporarse por el ramal que conduce a la estación de cobro.