Un acertante de Llodio (Álava) gana un premio de casi 142 millones de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 10 de noviembre, ha dejado un premio de 141.899.445 euros en Llodio (Álava).

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código HJL03816, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 89.120, situado en Álava, 4.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 10 de noviembre, ha estado formada por los números 15, 18, 37, 41 y 31. Las estrellas son 1 y 5. La recaudación ha ascendido a 56.664.022,80 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy existe UN único boleto acertante de Primera Categoría (cinco + dos) que ha sido validado en España, en la Administración de Loterías nº 105 de Valencia, situada en C.C. El Corte Inglés, Planta 6a, Pintor Sorolla, 26.

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un Fondo Garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).