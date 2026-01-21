Acuerdan 25 años de años en centro psiquiátrico penitenciario para acusado de asesinar a puñaladas a su pareja en Bilbao

La sala número 3 de la Audiencia de Bizkaia, que ha juzgado al acusado de matar a spuñaladas a su pareja sentimental en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha dictado sentencia absolutoria por inimputabilidad por eximente psiquíatrica completa para el hombre acusado de matar a puñaladas a su pareja sentimenal en septiembre de 2024 en Bilbao y, en acuerdo con todas las partes personadas en el juicio fijado para este miércoles, le ha impuesto 25 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario por el delito de asesinato con alevosía y libertad vigilada posterior durante diez años.

El inicio del juicio estaba previsto para este miércoles con la elección del jurado popular, que no ha llegado a constituirse tras el acuerdo alcanzado entre Fiscalía, la acusación particular que representa a la familia de la víctima, las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación Clara Campoamor y la defensa del acusado.

El crimen que iba a ser juzgado por la sala número 3 de la Audiencia de Bizkaia, presidido por la magistrada Cristina de Vicente, se produjo el 12 de septiembre de 2024 de madrugada, cuando la mujer, de 31 años, fue asesinada por su pareja sentimental, de 34 años, en la vivienda en la que convivían ambos, ubicada en el barrio de Santutxu de la capital vizcaína.

Los vecinos, que escucharon gritos y ruidos, alertaron a la Ertzaintza. Los agentes desplazados al lugar encontraron a la mujer con importantes heridas ocasionadas por arma blanca y un médico certificó su fallecimiento.

En el interior del domicilio, fue localizado el acusado, que informó a la Ertzaintza de que padecía problemas psiquiátricos. Contra el encausado no había denuncias previas por malos tratos ni la víctima estaba registrada en el sistema de vigilancia de la Policía autonómica.

En la primera y única jornada del juicio, todas las ambas partes han llegado a un acuerdo y el acusado deberá ser internado en un centro psiquiátrico penitenciario durante 25 años y 5 meses por los delitos de asesinato con alevosía, con las agravantes de parentesco y género, y profanación de cadaver.

Además, en concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a los padres y a los dos hermanos de la víctima con 96.176 euros para cada uno, y, una vez transcurrido el tiempo de internamiento, el autor material de los hechos deberá permanecer 10 años bajo libertad vigilada.

(Habrá ampliación)