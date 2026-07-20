Adif licita la modernización de las subestaciones eléctricas de Inoso y Zuhatzu (Álava) por más de 1,8 millones de euros

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VITORIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitado el contrato para actualizar los equipos de las subestaciones eléctricas de Inoso y Zuhatzu, ubicadas en la línea ferroviaria convencional Intermodal Abando-Casetas, a su paso por Álava, por más de 1,8 millones de euros.

Según ha informado en un comunicado, las actuaciones están destinadas a conseguir una mejora importante en la continuidad y fiabilidad de las circulaciones.

Este contrato que se licita se destinará a diversas actuaciones de renovación, que incluyen los trabajos necesarios para la instalación de protecciones de los transformadores de tracción, el saneamiento de pórticos y estructuras metálicas, así como canalizaciones exteriores, y la sustitución de los armarios de mando y control.

Igualmente, se reemplazarán los seccionadores e interruptores encargados de alimentar la catenaria (línea aérea de contacto) desde las subestaciones. Estas instalaciones, situadas a lo largo de las líneas ferroviarias, se encargan de recibir el suministro eléctrico y adecuarlo a las características que precisa el tipo de electrificación de la línea que deben alimentar.