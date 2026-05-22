Adjudicado a Fulcrum-Iplan el nuevo estudio de viabilidad para mejorar la conexión ferroviaria entre Bilbao y Santander

Conexión ferroviaria - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BILBAO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado el contrato para la redacción del estudio de viabilidad para la mejora de la conexión ferroviaria entre Bilbao y Santander a la UTE Fulcrum-Iplan por un importe de 644.930 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses.

En un comunicado, el ministerio ha señalado que este nuevo estudio buscará nuevas soluciones para la conexión por ferrocarril de alta velocidad entre Bilbao y Santander teniendo en cuenta los cambios en los condicionantes de partida indicados en el estudio informativo, con el objetivo de poder obtener "una rentabilidad socioeconómica que haga viable la actuación".

Con el estudio se pretende definir un corredor ferroviario entre Bilbao y Santander, optimizando la ubicación de las estaciones intermedias y acercándolas a los cascos urbanos, lo que "permitirá dar servicio a un mayor número de población". Además, se va a valorar la posibilidad de puesta en servicio por fases y, en su caso, el posible aprovechamiento de la infraestructura existente.

El estudio está previsto que se estructure en dos fases. Un primer estudio de movilidad será para identificar los flujos de viajeros con origen o destino en ambas ciudades, así como en Castro Urdiales y Laredo, determinando las necesidades de la población y la demanda de nuevos servicios de transporte. También se identificarán los flujos de mercancías potencialmente captables.

La segunda fase será la definición del nuevo trazado entre ambas ciudades, estudiando las diferentes alternativas en función de la demanda y los tiempos de viaje previstos.

La actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, encaminada a mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y a solventar los problemas reales de movilidad. El Ministerio ha indicado que el modo de transporte ferroviario se alinea con estos objetivos y contribuye a la movilidad sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.

Con esta adjudicación, se refuerza su compromiso con el País Vasco y Cantabria, y se alinea con otras actuaciones en marcha, como la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao.