La administración Arroyo de San Sebastián reparte 2 millones de euros del primer premio del sorteo de El Niño

El responsable de la administración Arroyo de San Sebastián, que ha repartido 2 millones de euros del primer premio del sorteo de El Niño, muestra el número ganador
SAN SEBASTIÁN 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
La administración de lotería Arroyo de San Sebastián, ubicada en el número 5 de la calle Urbieta, ha vendido diez décimos del primer premio del sorteo extraordinario de El Niño, que ha recaído en el número 06.703, con lo que ha repartido dos millones de euros.
En declaraciones a Europa Press, el responsable, Pedro Arroyo, ha mostrado su "alegría" porque haya caído en su administración parte del primer premio de la lotería de El Niño, muy apreciado en Euskadi. "Estábamos esperando a este importante sorteo y hemos tenido la suerte de dar el primer premio. El Niño, no sé por qué, siempre se acerca algo por aquí, por el País Vasco", ha afirmado.
No obstante, este establecimiento es 'primerizo' en dar un premio relevante en el día de Reyes. "En el sorteo del Niño, la verdad es que no habíamos dado ningún premio importante. Estamos muy contentos por traer premios para San Sebastián", ha destacado.
Durante esta jornada, con "poca gente por la calle", Pedro Arroyo ha dicho que no se ha acercado a la administración ninguno de los agraciados con el premio. Tampoco tenía a mano preparado el champán para celebrarlo porque no se esperaba repartir suerte con el 06.703. "Además, estas fiestas hemos bebido ya demasiado champán. Luego lo celebraremos por ahí en familia", ha subrayado.