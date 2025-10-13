El aeropuerto de Bilbao cierra septiembre con 676.912 pasajeros, un 2,1% más

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Bilbao ha contabilizado un total de 676.912 pasajeros durante el pasado mes de septiembre, lo que supone un incremento interanual del 2,1%.

Según ha informado Aena, estas cifras consiguen que el mes pasado se convierta en el mejor septiembre de la historia en la infraestructura vizcaína desde su apertura en 1948.

En septiembre de 2025 y respecto a doce meses anteriores, la cifra de pasajeros comerciales domésticos ha caído un 2%, hasta los 356.440 viajeros. Mientras, el pasaje internacional ha crecido un 7%, con 319.486 pasajeros comerciales.

La operativa aérea se ha mantenido en septiembre, con 5.093 movimientos de aterrizaje y despegue, y el acumulado desde enero arroja una cifra de 41.241 movimientos de aeronaves, un 3,5% más que en el mismo periodo del año pasado.

Mientras tanto, el aeropuerto ha registrado un total de 5.342.187 pasajeros, un 3,2% más que en el mismo periodo de 2024, lo que "también supone un récord histórico" en los nueve primeros meses del año.

Los aeropuertos del Grupo Aena han cerrado el mes de septiembre con 35.760.852 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024. En ese periodo gestionaron 299.292 movimientos de aeronaves, un 2,4% interanual, y transportaron 132.905 toneladas de mercancía, un 9,9% más que en septiembre del año pasado.