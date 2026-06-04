Agentes de la UCO permanecen registrando la sede de Tubos Reunidos en Bilbao con colaboración de la empresa "en todo"

Periodistas en la entrada de la sede de Tubos Reunidos en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permanecen registrando las oficinas de Tubos Reunidos en Bilbao, con colaboración "en todo" de la compañía, según han confirmado fuentes cercanas a la empresa.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este jueves a la sede de Tubos Reunidos en Bilbao así como en la fábrica de Amurrio (Álava) para realizar un registro por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco del 'caso Leire Díez', según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Estas fuentes han apuntado que las diligencias están encaminadas a buscar pruebas de la posible conexión entre transferencias de fondos de un rescate público y la trama que investiga la Audiencia Nacional bajo el supuesto liderazgo del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En las oficinas de la calle Máximo Agirre de Bilbao, en cuyo exterior no se observa presencia de dispositivo del instituto armado, se encuentran "dos o tres agentes", según han explicado fuentes cercanas a la empresa, que está "colaborando en todo" con los investigadores.