Agirregoitia (PNV) advierte que se está configurando un nuevo orden mundial y Europa "no tiene tiempo que perder"

Archivo - La eurodiputada de PNV, Oihane Agirregoitia. - PNV - Archivo

BILBAO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La europarlamentaria del PNV, Ohiane Agirregotia, ha advertido que se está configurando un nuevo orden mundial y Europa "no tiene tiempo que perder", por lo que ha abogado por "la unidad y la firmeza" y por "no tener tampoco miedo a los cambios", y ha dicho que "el que no quiera seguir en el barco que se baje o invitarle a que cierre la puerta al salir".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Agirregoitia ha valorado la respuesta de la Unión Europea a los últimos acontecimiento internacionales y ha dicho que la UE "sigue teniendo dentro el caballo de Troya que tenía hace unos meses y sigue teniendo países como Hungría que lo ponen francamente difícil".

A su entender, "sin confundir lo que puede ser serenidad, calma y firmeza con tibieza, es claramente el momento de ser firmes con la respuesta de mantener la unidad".

"El que no quiera seguir en el barco que se baje o invitarle a que cierre la puerta al salir, porque lo que está claro es que se está configurando un nuevo orden mundial y Europa no tiene tiempo para perder, porque el resto no lo van a perder y están defendiendo unos intereses que atacan directamente los valores democráticos, a lo que somos y a nuestro estado de bienestar y los derechos de paz y de democracia que han sido la esencia del proyecto europeo", ha advertido.

Por ello, ha abogado por poner "pie en pared", por "la unidad y la firmeza" y por "no tener tampoco miedo a los cambios", porque, según ha dicho, "está claro que van a venir cambios y, por lo tanto, debemos también tener un protagonismo y un liderazgo ante los mismos". "Tenemos que esperar que suceda lo mejor, pero estar preparados también para que pueda suceder lo peor", ha apuntado.

Sobre las complicaciones para llegar a consensos dentro de la UE en materias como la seguridad, Agirregoitia ha señalado que "hay dificultades porque hay inestabilidades en los estados miembros y eso afecta sin duda alguna", pero ha considerado que "de las grandes crisis tienen que salir grandes proyectos".

En ese sentido, ha destacado que "los grandes proyectos europeos vinieron del consenso" y ha dicho que, "en estos momentos, hay que buscar las alianzas necesarias que den fortaleza al proyecto europeo y si eso no incluye a todos se tienen que buscar las vías".

También cree preciso hablar de "una necesaria modernización en cómo se toman las decisiones, porque el mundo ha cambiado mucho y no podemos seguir rigiéndonos quizás por esos mismos tratados o tomas de decisiones que se hacían hace años en base a esas normas de respeto que a día de hoy no existen".

En el caso concreto de Hungría y ante la convocatoria de elecciones y la posibilidad de ver caer al primer ministro, Viktor Orbán, la europarlamentaria del PNV ha deseado que eso ocurra y ha advertido de la necesidad de controlar "las injerencias que ya ha anunciado Donald Trump, que va a favorecer, en este caso, a partidos populistas y extremistas en procesos electorales europeos".

"Hay que estar muy atentos a lo que pueda suceder en ese escenario, pero aprovechar también la oportunidad como Unión Europea, en este caso, para lo que pueda suponer el refuerzo y el ganar espacio de formas políticas, democráticas y más proclives a los valores que defendemos y a lo que somos", ha remarcado.

MACRORREGIÓN ATLÁNTICA

Sobre la creación de la Macrorregión Atlántica en la UE, Agirregoitia ha dicho que es una "muy buena noticia" para Euskadi y, "ante el contexto actual y las nuevas alianzas que se van generando es una oportunidad para ganar peso en todo el eje Atlántico y para establecer nuevas alianzas con otros países, con otros estados y con otras naciones".

Además, ha destacado que es una "oportunidad de tener voz en mesas en las que se toman decisiones que nos afectan a Euskadi, que tienen que ver con conexiones ferroviarias y energéticas y con proyectos que son vitales para generar actividad económica, puestos de trabajo y para mejorar la competitividad y el posicionamiento de Euskadi a nivel estratégico en Europa, con alianzas que sean similares a las nuestras

MERCOSUR

También se ha referido al acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y los países que conforman el bloque del Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay), que, según ha recordado, "se lleva negociando más de 30 años, lo que evidencia la complejidad que tiene".

Tras señalar que ese acuerdo, que tiene que pasar por el Parlamento europeo y ser ratificado por los estados, daría lugar al espacio de libre comercio más grande de todo el mundo, con más de 750 millones de personas", ha reconocido que "cualquier preocupación es legítima cuando se está hablando de un proyecto grande, como en su día existía también cuando se abordó el euro u otros proyectos de gran calado".

En cualquier caso, ha destacado que "se ha trabajado mucho por incorporar mecanismos de salvaguarda y distintas medidas que pudieran paliar las preocupaciones de un sector primario, que no vamos a negar ni minimizar", y ha insistido en que "se han establecido los mecanismos de gobernanza y de control que no existen en otros acuerdos comerciales".

Agirregoitia, que ha defendido que "cualquier acuerdo comercial tiene que garantizar un mercado justo", ha dicho que "hay que hacer es un seguimiento muy de cerca, un trabajo con el sector continuo y control para que se pongan las medidas en caso necesario".