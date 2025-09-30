Agotados los dorsales para la carrera solidaria contra el cáncer de mama del 5 de octubre en Bilbao

Archivo - IX edición de la carrera/marcha solidaria contra el cáncer de mama, a 6 de octubre de 2024, en Bilbao - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marcha solidaria contra el cáncer de Mama prevista para el próximo 5 de octubre en Bilbao ha agotado ya las 10.000 inscripciones previstas, según ha informado Acambi, asociación de cáncer de mama y ginecológico de Bizkaia.

Esta carrera multitudinaria se viene celebrando en la capital vizcaína bajo la organización de Acambi y el Gimnasio Urtzi, con fines solidarios para seguir investigando en torno al cáncer de mama.

La de este año será la décima edición de esta iniciativa, en cuya organización ya está trabajando Acambi para su celebración el próximo 5 de octubre. La prueba llevada a cabo el 6 de octubre del pasado año agotó también días antes los 10.000 dorsales puestos a la venta.

En esta edición se intentará donar lo máximo posible al CIC BioGUNE de Zamudio para continuar apoyando un proyecto de investigación sobre esta enfermedad iniciado en la primera edición de 2014. En total, Acambi ha aportado ya 535.061 euros a este proyecto.