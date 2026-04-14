Agreden con martillo y pistola de aire al cliente de un comercio que les sorprendió robando en Barakaldo

Pistola de aire comprimido requisada por la Policía Municipal de Barakaldo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón fue detenido este pasado domingo en Barakaldo (Bizkaia) y otro ha sido imputado por su implicación en una agresión con un martillo y una pistola de aire compromido al cliente de un comercio que les sorprendió robando. Además, otros dos hombres fueron arrestados después de ser sorprendidos cuando intentaban robar en una furgoneta y agredir a su propietario.

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Barakaldo, Ángel Madrazo, ha informado este martes de la detención de tres varones por su presunta implicación en distintos robos con violencia cometidos en el municipio.

La primera detención se produjo el domingo, sobre las 13.00 horas, después de que la Policía Local recibiera un aviso por la agresión a un cliente en un comercio de la avenida de la Libertad.

Según las primeras informaciones, dos varones accedieron al interior del establecimiento con la intención de sustraer objetos de la zona de almacén. Al ser sorprendidos por un cliente, ambos le agredieron violentamente. Uno de ellos le golpeó en la cabeza con un martillo y el otro le disparó en varias ocasiones con una pistola de aire comprimido.

Tras la agresión, uno de los autores huyó, aunque pudo ser interceptado por agentes de la Policía Local cuando intentaba acceder al metro, gracias a la colaboración ciudadana.

En el momento de su detención se le requisó una pistola de aire comprimido, presuntamente utilizada en el ataque. Asimismo, este martes ha sido localizado el segundo implicado, que ha sido trasladado a dependencias policiales para su imputación en los hechos.

Como consecuencia de la agresión, la víctima fue trasladada al Hospital de Cruces con una herida inciso-contusa en la cabeza, por la que permaneció varias horas en observación.

ROBO EN FURGONETA

Por otro lado, Madrazo ha informado de la detención de otros dos varones durante la noche del lunes al martes, sobre las 00.15 horas, en la calle Juntas Generales. En este caso, varios ciudadanos alertaron a la Policía Local de que dos individuos estaban agrediendo a un tercero.

Una vez en el lugar, las patrullas policiales redujeron a los agresores, quienes ofrecieron una fuerte resistencia. La víctima manifestó que había sorprendido a ambos intentando robar en su furgoneta y que, al recriminarles su conducta, comenzaron a golpearle.

En ambos sucesos, los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial tras la finalización de las diligencias policiales, quedando posteriormente en libertad.

Ángel Madrazo ha agradecido la colaboración ciudadana, al tiempo que ha destacado "la rapidez de la actuación policial tanto en la detención como en la identificación de los presuntos autores".