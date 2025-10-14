Aitana actuará en el Bizkaia Arena BEC! de Barakaldo el 18 de septiembre de 2026 dentro de su 'Cuarto Azul World Tour'

BILBAO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante Aitana actuará el próximo 18 de septiembre de 2026 en el Bizkaia Arena BEC!, dentro de su nueva gira 'Cuarto Azul World Tour', según ha informado SMUSIC en un comunicado.

La preventa exclusiva de las entradas se abrirá el próximo lunes día 20, a las 10.00 horas, para aquellos que tengan la tarjeta Aitana del Banco Santander y ese mismo día, a partir de las 12.00 horas, podrán acceder a la preventa todos los clientes del banco.

La preventa se cerrará a las 9.49 del 22 de octubre y las entradas para el público en general se pondrán a la venta el 23 de octubre a partir de las 12.00 horas.

Tras el lanzamiento de su cuarto disco de estudio "Cuarto Azul", la artista barcelonesa arrancará la nueva gira que pasará por el recinto vizcaíno el 14 de marzo en el festival Lollapalooza de Argentina y la cerrará con cinco conciertos en octubre y noviembre del próximo año previstos en México.

Desde su irrupción en 2019 con su debut discográfico, Aitana ha evolucionado a icono consolidado del pop global, con un crecimiento artístico que "ha sido imparable".