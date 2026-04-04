Aitor Esteban condena el "asesinato machista" de Basauri y llama a "desterrar" este tipo de hechos

BILBAO 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha condenado "el asesinato machista" de una mujer ocurrido esta semana en Basauri y ha llamado a "desterrar" este tipo de hechos de los pueblos y ciudades de Euskadi.

Esteban ha realizado estas manifestaciones en el monte Bizkargi, desde donde ha llamado a los vascos a celebrar este domingo el Aberri Eguna, en el que tendrán un recuerdo para la mujer que el pasado miércoles falleció en Basauri (Bizkaia) y cuya pareja ha sido detenida por su presunto homicidio.

El líder jeltzale ha aprovechado para condenar, en nombre del PNV, el "asesinato machista" ocurrido en la citada localidad vízcaína. "Una vez más, vivimos unos hechos que tenemos que desterrar de nuestros pueblos y nuestras ciudades", ha afirmado.

Esteban ha transmitido toda la solidaridad y un abrazo del PNV a los familiares de la víctima y a todos sus amigos. Asimismo, ha destacado que en el Aberri Eguna tendrán en su recuerdo a la mujer fallecida, ya que tienen previsto guardar un minuto de silencio en el acto que se desarrollará en la Plaza Nueva de la capital vizcaína.