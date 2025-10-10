Aizpurua dice que "las disputas" entre PNV y PSE evidencian que "lo que más les une es frenar a EH Bildu"

Cree que, si se aprueban los PGE, se podría "dar por seguro que se agotará la legislatura"

BILBAO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado este viernes que "las disputas" ocurridas los últimos días entre PNV y PSE-EE evidencian que "lo que más les une es esa postura de hacer frente y frenar" a la formación soberanista.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Aizpurua ha señalado que las desavenencias entre los socios de gobierno, tanto en el Ejecutivo autonómico como en las tres diputaciones forales, "cada vez aparecen más" y denotan que PNV y PSE-EE tienen "posturas contrapuestas" en cuestiones como euskera, transición ecológica o transporte.

"Esas disputas también evidencian que solo se entienden, que lo único que tienen claro juntos y que lo que más les une es esa postura de hacer frente y frenar a EH Bildu", ha insistido.

En este sentido, ha indicado que espera que la postura del PSE-EE en materia de autogobierno no afecte al PNV porque, según ha dicho, "es un tema que lleva tiempo encima de la mesa, se le ha dado muchas vueltas, a veces parecía que avanzaba y otras que se daban pasos atrás, y ahora parece está mejor encaminado".

"La sociedad no puede esperar más. Ahora hay una oportunidad de hacerlo y debemos hacerlo. Otra cosa es que requiere su tiempo, que es un proceso que necesita de un nivel de discreción, pero espero que se avance. Las negociaciones continúan y estaría buen que hubiera algún avance para fin de año", ha explicado.

Asimismo, ha considerado que "hay que mirar al consenso del país más que al de los partidos", ya que, según ha dicho, "aquí hay una gran mayoría que creen en eso y, por lo tanto, hay que responder a eso". "Eso es el consenso social, no el que se decide entre partidos", ha añadido.

PGE

Por otro lado, Mertxe Aizpurua ha afirmado que, si el Gobierno español lograre sacar adelante los Presupurestos Generales del Estado para el año 2026, "podríamos dar por seguro que se agotará la legislatura".

La portavoz de EH Bildu ha indicado que el Ejecutivo también puede continuar sin sacar adelante los presupuestos, aunque ha reconocido que esa situación "dificultaría las cosas".

En este sentido, ha asegurado que la formación soberanista quiere que haya presupuestos y que las conversaciones ya ha comenzado. Además, ha considerado que "lo tenemos bastante fácil, sobre todo porque ya hemos hecho dos intentos y no empezamos de cero".

"Queremos que haya presupuestos, porque va a traer beneficios a Euskal Herria. Esperamos que haya, pero no sabemos si se van a aprobar o no, aunque esperamos que sí, porque, una vez que haya presupuestos, podemos dar por seguro que la legislatura va a continuar hasta el final", ha reiterado.