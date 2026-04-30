Ajuria cesa como edil de Hacienda de Bilbao, una de las etapas "más desafiantes" de su vida, para presidir Elkarkidetza

La alcaldesa en funciones de Bilbao, Amaia Arregi, con la exedil de Hacienda Marta Ajuria. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao, Marta Ajuria (PNV), ha cesado oficialmente este jueves de su cargo, en un pleno extraordinario, para pasar a presidir Elkarkidetza, la EPSV de los trabajadores públicos municipales y forales.

Marta Ajuria, que entró como concejal en 2007 con el equipo de Iñaki Azkuna, asumirá las riendas de la entidad en sustitución del exdiputado general de Bizkaia Unai Rementeria, también del PNV, que desde el pasado mes de diciembre es el presidente de la Fundación BBK.

En el pleno de despedida, la alcaldesa en funciones, Amaia Arregi, ha agradecido el "compromiso firme con Bilbao" de Marta Ajuria, que "ha dejado huella" en sus casi dos décadas en el ayuntamiento.

"Han sido casi 20 años de dedicación a lo público, de trabajo constante, muchas veces discreto, pero siempre eficaz, y de decisiones pensadas para mejorar la vida de los bilbaínos. 20 años en los que has contribuido a construir la ciudad que hoy somos, más moderna, más cohesionada y comprometida con las personas", le ha agradecido Arregi.

La alcaldesa ha afirmado que "quienes hemos tenido la suerte de compartir camino contigo, sabemos que detrás de cada presupuesto, de cada expediente y de cada iniciativa, había algo más que gestión, había vocación de servicio, responsabilidad y una manera de hacer basada en el rigor, la cercanía y el respeto, aunque a veces, nos ha tocado protestar gente".

Arregi ha asegurado que el Ayuntamiento de Bilbao "pierde hoy una gran concejala, pero sabemos que Elkarkidetza gana una magníficada presidenta". En ese sentido, se ha mostrado convencida de que en la nueva etapa profesional que afronta, Marta Ajuria "seguirá trabajando con la misma dedicación y honestidad que ha demostrado" en el consistorio. "Nos quedamos con tu ejemplo y con el recuerdo de todo lo compartido", ha concluido.

En su intervención, Marta Ajuria ha agradecido la confianza del PNV y del alcalde, Juan Mari Aburto, y ha dicho que cierra una de las etapas "más intensas, bonitas y desafiantes de mi vida en esta casa".

"Hemos apostado por escuchar, por dialogar y acordar para abordar los retos, por muy complejos que fueran, y ese es el camino. Solo me queda desearos suerte y toda la fuerza del mundo para hacer de Bilbao una ciudad mejor enfocada en las personas, los barrios y la actividad económica", ha añadido.

Ajuria ha asegurado que se lleva "infinidad de relaciones de amistad valiosísimas" y ha dicho que recordará "con afecto, y por qué no decirlo, con nostalgia", el tiempo que ha compartido con los miembros de la corporación municipal.

GOBIERNO MUNICIPAL

Desde el grupo que conforma el gobierno municipal, el portavoz del PNV, Asier Abaunza, ha destacado que a Ajuria te ha tocado "un papel complicado, difícil, muchas veces de poli malo, con el presupuesto controlando, como toda buena concejala de Hacienda, hasta el último céntimo de esta casa, pero siempre, con la mano tendida a buscar entendimientos". "Y en aquello que era razonable siempre encontrabas un camino, algo que en la política y en la gestión de lo público no tiene precio", ha reconocido.

Asimismo, ha dicho que están "contentos" por la nueva etapa que inicia Ajuria al frente de Elkarkidetza, "en la medida en la que muchos funcionarios y trabajadores de esta casa tenemos nuestros ahorros depositados" en esa entidad "y sabemos que van a estar bien controlados los dineros y que, sin duda, van a dar buenos rendimientos".

Abaunza le ha deseado "la mayor de las fortunas en tu nuevo camino y, como suele decir, el alcalde Juan Mari, la vida es circular, nos seguiremos encontrando".

Por su parte, la portavoz del PSE, Nora Abete, ha dicho que ha tenido "la suerte de compartir trabajo en el ayuntamiento y varios presupuestos" con Ajuria y ha reconocido que "a lo largo de todos estos años no ha sido fácil ser la concejala de Hacienda, porque todos y cada uno de nosotros hemos recurrido a ti muchísimas veces, siempre a pedir, y siempre hemos encontrado en ti una persona que escucha, que intenta ayudar desde la discreción y siempre dispuesta a colaborar".

"Y hemos discrepao muchas veces, pero muchísimas más veces hemos intentado llegar a acuerdos", ha remarcado Abete, para desear a la ya exedil de Hacienda mucha suerte en su nueva etapa.

OPOSICIÓN

Desde los grupos de la oposición, la portavoz de EH Bildu, María del Río, ha agradecido a Marta Ajuria su "trato amable" y la ha deseado mucha suerte en su nueva andadura en la presidencia de Elkarkidetza. "Y como Bilbao no es tan grande seguro que tenemos la oportunidad de encontrarnos y hablar en otros espacios", ha añadido.

La portavoz del PP, Esther Martínez, que le ha deseado a Marta Ajuria "la mejor de las suertes" en sus nuevas responsabilidades, ha dicho que "es evidente que siempre se puede llegar a un acuerdo y siempre se puede tender la mano, porque tenemos algo en común que es lo más importante, nuestra pasión por la ciudad, nuestra pasión por Bilbao y nuestra vocación de servicio para los bilbaínos".

"Y aunque a veces no acabamos de ajustar las cuentas con esto de los presupuestos y aunque no siempre hemos podido estar de acuerdo, es verdad que en otras ocasiones sí que hemos llegado a confluir", ha destacado, para agradecerle, en nombre de todo el PP, del actual y de sus compañeros anteriores, su "dedicación, vocación y trabajo".

Por último, la portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha agradecido la labor realizada por Ajuria "durante dos décadas, veinte años, que se dice rápido, gestionando los dineros de todos los bilbaínos" y le ha deseado suerte en su nueva etapa.

Viñals ha señalado que su grupo ha trabajado "desde el respeto, desde nuestras discrepancias, pero siempre intentando avanzar en el buen sentido para mejorar, en este caso, las cuestiones de los presupuestos y de las ordenanzas fiscales".

El pleno ha concluido con la entrega por parte de la alcaldesa de la Medalla de la Villa a la edil saliente, como reconocimiento a su labor y dedicación durante el mandato municipal, y con un aurresku de honor.