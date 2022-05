Alain Planès, Lila Downs, Chucho Valdés, Orquesta Mondragón y Dean Wareham, en los conciertos de verano en Chillida Leku

Una propuesta que aúna danza y música será la encargada de celebrar el solsticio de verano el 21 de junio

SAN SEBASTIÁN, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El pianista y director de orquesta Alain Planès inaugurará el sábado 11 de junio la temporada de conciertos de verano en Chillida Leku, en la que también actuarán Lila Downs, Chucho Valdés, la Orquesta Mondragón o Dean Wareham. El museo ubicado en Hernani (Gipuzkoa) realizará, además, su habitual celebración del solsticio de verano.

El caserío Zabalaga será escenario el día 11 de junio del concierto del pianista y director de orquesta francés Alain Planès en el marco de la exposición 'Miró en Zabalaga' como parte del programa paralelo de esta muestra, que podrá disfrutarse hasta el 1 de noviembre.

Bajo el título 'Música para Miró: Alain Planès toca a Joan', la cita acercará al público a dos artistas a los que además "unía una relación personal de amistad". Partiendo de algunos recuerdos compartidos, como "los encuentros que tanto marcaron a Miró con el poeta Antonin Artaud o el compositor Erik Satie", cuya música también estará presente en el recital, Planès realizará un recorrido por la música preferida de Miró en un "afectuoso" homenaje, según han señalado desde Chillida Leku.

Así, piezas de Satie, Haydn, Schönberg, Debussy y Mompou componen un repertorio que adentrará al público en los "universos musicales" que sirvieron de inspiración al artista catalán en su trabajo. Esta propuesta sigue la línea del trabajo del museo con grandes figuras coetáneas de Eduardo Chillida.

SINGULAR FEST

En la temporada estival, en el plano musical, se sumarán citas como el Singular Fest, festival musical que nació hace cuatro años en Sevilla y que se celebra en espacios singulares como Chillida Leku. La cita arranca su programación en Hernani el 30 de junio con 'Lucía de Lammermoor', ópera en tres actos de Gaetano Donizetti y una de las obras más importantes del belcantismo a cargo de Ópera Garage.

Le seguirá el viernes 1 de julio la Orquesta Mondragón que, liderada por el donostiarra Javier Gurruchaga, celebra su 45 aniversario con un concierto que rendirá homenaje a Popocho, uno de los fundadores de la banda recientemente fallecido.

El día 2 de julio estará protagonizado por la "gran dama" de la canción mexicana Lila Downs que, considerada como la gran heredera de Chavela Vargas, presentará en España, país que no visita desde hace tres años, un espectáculo que ha triunfado en América.

El 3 de julio será el turno de Chucho Valdés y Paquito D'Rivera, "maestros de la música cubana" y ganadores de varios premios Grammy, en un concierto que se enmarca dentro de su gira mundial.

SOLSTICIO DE VERANO

Por su parte, una propuesta que aúna danza y música será la encargada de celebrar el solsticio de verano el 21 de junio. Bajo el título 'Gorp(huts)', la compañía de Eva Guerrero propone un "viaje escénico y poético a las profundidades de una persona". El espectáculo, de unos 90 minutos de duración, se adapta a las obras de Chillida creando una coreografía que se compone de una apertura, tres paradas y un cierre.

De esta manera, 'Gorp(huts)' interactúa con algunas de las esculturas del artista donostiarra como 'Beaulieu', 'Buscando la luz I', 'De música III', 'Consejo al espacio IV', 'Arco de la libertad', 'Homenaje a Luca Pacioli' y 'Basoa', donde culmina este espectáculo que busca crear "atmósferas íntimas y salvajes" en el que las intérpretes dialogan con las esculturas de Chillida.

Además, destaca el concierto, organizado por Ginmusica y Houston Party, del artista estadounidense Dean Wareham que tendrá lugar el 16 de julio. Dentro de su gira 'Dean Wareham Plays Galaxie 500's 'On Fire' + More', Wareham interpretará el disco 'On fire' de la banda Galaxie 500, una de las formaciones en las que desarrolló su carrera, y presentará además temas de su último disco en solitario, 'I Have Nothing To Say To The Mayor Of L.A'.

Nacido en Nueva Zelanda y residente en Estados Unidos desde su adolescencia, Wareham es una de las figuras más emblemáticas de la escena indie pop desde finales de los 80, han destacado desde la organización.

Dentro de la programación de Chillida Leku para este verano también habrá lugar para colaboraciones con festivales como Jazzaldia-Festival de Jazz de San Sebastián, Quincena Musical y Festival Ravel.