Álava aprueba un nuevo marco de ayudas para reforzar la adaptación del sector agrario al cambio climático

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VITORIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado las bases reguladoras de una nueva línea de ayudas destinada a "reforzar la adaptación, resiliencia y sostenibilidad del sector agrario alavés frente a los efectos del cambio climático".

La Diputación Foral de Álava ha señalado que la iniciativa permitirá establecer medidas de apoyo a las explotaciones afectadas por fenómenos climáticos adversos y fomentar inversiones que contribuyan a reducir su vulnerabilidad ante estas situaciones.

La nueva regulación responde a la "creciente incidencia" que los cambios en las condiciones climáticas están teniendo sobre la actividad agrícola y ganadera del territorio.

Las sequías prolongadas, las olas de calor, las heladas tardías, las tormentas intensas o los episodios de granizo pueden provocar pérdidas de producción y dificultades económicas que afectan directamente a la viabilidad de las explotaciones. Ante esta situación, el Departamento de Agricultura ha diseñado un marco de ayudas que permitirá actuar tanto ante las consecuencias de estos episodios como en la mejora de la capacidad de adaptación del sector a las nuevas condiciones climáticas.

Las nuevas bases reguladoras contemplan dos grandes líneas de ayudas. La primera está dirigida a preservar la competitividad de las explotaciones agrarias ante fenómenos adversos derivados del cambio climático y permitirá establecer medidas excepcionales de apoyo cuando se produzcan episodios climáticos u otros factores externos de carácter imprevisible que ocasionen afecciones graves al sector agropecuario alavés.

La segunda línea se centra en mejorar la resiliencia de las explotaciones agrarias y ganaderas mediante el apoyo a inversiones destinadas a prevenir, reducir o mitigar los efectos del cambio climático. Estas actuaciones estarán orientadas a favorecer la adaptación de las estructuras, instalaciones, equipamientos y sistemas productivos de las explotaciones a las nuevas condiciones climáticas, contribuyendo a mejorar su sostenibilidad y viabilidad económica.

El objetivo de la institución foral es disponer de instrumentos que permitan "responder a las dificultades que puedan generar los fenómenos climáticos adversos" y, al mismo tiempo, "impulsar medidas de adaptación que contribuyan a reducir sus consecuencias a medio y largo plazo".