Álava concluye el proceso participativo por el que 25 concejos han podido elaborar sus planes de revitalización

Concejo alavés - DFA

VITORIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha concluido el proceso participativo del Programa de Planes de Revitalización de Concejos, una iniciativa que ha permitido a 25 concejos del Territorio Histórico elaborar sus propios planes de revitalización.

Según ha trasladado, los planes han sido elaborados a través de un proceso participativo en el que han tomado parte vecinos de los distintos concejos, con el acompañamiento de asistencia técnica especializada.

Este trabajo colectivo ha tenido como objetivo definir de manera conjunta una visión de futuro, establecer unos ejes estratégicos y consensuar un conjunto de actuaciones que consideran prioritarias para su Concejo. El proceso desarrollado ha dado lugar a planes diseñados desde la participación vecinal, orientados a reforzar la vida comunitaria, mejorar la gobernanza concejil y favorecer el cuidado del entorno en cada concejo.

Las conclusiones extraídas de los procesos participativos desarrollados en los 25 concejos alaveses ponen de manifiesto una serie de retos comunes que afectan a la vitalidad del medio rural. Entre las principales acciones identificadas están las de trabajar el impulso a la participación vecinal en la vida concejil, el relevo generacional en las juntas administrativas y el mejorar la comunicación interna, así como el programar mayor número de actividades culturales e intergeneracionales a nivel comunitario.

En conjunto, los planes apuestan por fortalecer la vida comunitaria, garantizar condiciones de vida y sostenibles y asegurar el futuro de los concejos como espacios vivos y participativos.

Las juntas administrativas que ya dispone de sus planes de revitalización son las de Arroiabe, Durana, Korres, Urturi, Atauri, Antoñana, Gillerna, Kontrasta, Bikuña, Llanteno, Gazeo, Bergüenda, Artomaña, Luna, Molinilla, Heredia, Ilarratza, Marinda, Markinez, Manzanos, Abornikano, Gebara, Trespuentes, Bujanda y Arkaia.