Álava destina 48.000 euros a la adquisición de maquinaria para el mantenimiento de caminos rurales

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VITORIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado la concesión de 48.000 euros en ayudas a cuatro concejos alaveses para la adquisición de maquinaria destinada al mantenimiento, conservación y mejora funcional de los caminos rurales, dentro de unas subvenciones que permitirán financiar inversiones por un presupuesto subvencionable total de 60.500 euros.

Esta resolución corresponde a una de las líneas de la convocatoria de ayudas destinadas al acondicionamiento de caminos rurales y otras inversiones de interés para el fomento de las actividades agrarias, impulsada por el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava.

Las entidades beneficiarias son las juntas administrativas de Arkaia, Quintana, Ondategi y Paul. En concreto, las ayudas aprobadas permitirán financiar la adquisición de maquinaria desbrozadora, necesaria para realizar labores de conservación y mantenimiento de los caminos y sus márgenes.

La convocatoria contemplaba inicialmente una dotación de 25.000 euros para esta línea de actuación. Sin embargo, ante la demanda registrada, la Diputación Foral de Álava incrementó el presupuesto hasta los 48.000 euros, lo que ha permitido ampliar el número de inversiones financiadas.

EXPLOTACIONES AGRARIAS

Estas ayudas tienen como finalidad facilitar a las entidades locales los medios necesarios para mantener en condiciones adecuadas las infraestructuras rurales que dan servicio a las explotaciones agrarias.

La institución foral ha subrayado que los caminos rurales constituyen una "infraestructura fundamental para el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera", ya que permiten el acceso a las parcelas y explotaciones y facilitan el tránsito de vehículos y maquinaria agrícola.