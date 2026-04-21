Álava distribuye 1,7 millones de euros en ayudas a la conservación y protección de la riqueza forestal

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VITORIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado la resolución de la convocatoria del 'Plan de Ayudas Forestales', destinada a realizar inversiones en la conservación y protección de la riqueza forestal de los montes alaveses durante los años 2026 y 2027, por un montante de 1.705.298 euros.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha explicado que esta ayuda tiene el objetivo de "impulsar una gestión forestal sostenible que contribuya a la prevención de daños, la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y el mantenimiento del paisaje rural alavés".

Para ello, la Diputación apoyará tanto a titulares públicos como privados de montes del territorio. Esta línea de ayudas contempla tres ámbitos de actuación con actuaciones de forestación, prevención y reparación de daños forestales, actuaciones silvícolas con objetivos ambientales e inversiones para la mejora del potencial forestal, así como a inversiones en infraestructuras para el desarrollo y la modernización del sector.

El segundo campo de acción son las labores de deslindes y amojonamientos, dirigidas a inversiones para determinación y marcaje de los límites reales de Montes de Utilidad Pública del Territorio Histórico de Álava.

En estos dos apartados de montes públicos pertenecientes a ayuntamientos, juntas administrativas, parzonerías o hermandades, 118 entidades se repartirán ayudas por un valor total de 1.380.298 euros.

El tercer ámbito de trabajo está destinado a montes particulares. Al igual que ocurre con los montes públicos, tiene como finalidad restaurar y conservar de forma activa la biodiversidad, impulsar la competitividad de los productos forestales, aumentar la resiliencia de las masas forestales frente a los desastres naturales e incendios y contribuir a la conservación del paisaje agrario.

El diputado general de Álava ha subrayado que, gracias a esta convocatoria, en torno a un centenar de titulares privados recibirán subvenciones, que suman un total de 325.000 euros.