Álava emplaza al Gobierno español a impulsar la reflexión sobre gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas

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VITORIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, ha emplazado al Gobierno español a impulsar, en el ámbito de la Unión Europea, la reflexión sobre gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas para que la medida sea "jurídicamente sólida, eficaz y compatible con el marco europeo".

Gonzalo ha señalado que este ámbito le corresponde al Gobierno de España, a interpelación de EH Bildu sobre las intenciones de gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, en el pleno de control de la cámara alavesa.

La diputada foral se ha mostrado conforme a "estudiar y defender mecanismos justos de contribución extraordinaria cuando proceda", a que el Gobierno de España impulse esta reflexión en Europa y a que todo ello se haga "respetando el Concierto Económico y dando seguridad jurídica a ciudadanos y empresas".

"Esa es la vía correcta para constituir una respuesta homogénea, sólida y eficaz, evitando decisiones aisladas que puedan generar inseguridad o trasladar costes indeseados a los precios o a la competitividad de nuestras empresas", ha destacado, para defender que cualquier iniciativa de este tipo debe "garantizar plenamente el respeto al Concierto Económico y a las competencias de las instituciones vascas y forales".

"No se trata sólo de recaudar, se trata de hacerlo bien, con encaje jurídico, con coordinación institucional y sin poner en riesgo nuestro marco competencial", ha ampliado.

Además, ha resaltado que la prioridad debe ser "proteger a quienes más sufren las crisis energéticas, reforzar la suficiencia financiera de las empresas y preservar la competitividad de nuestra economía".

"Ese es el camino serio, el que evita parches y el que garantiza que cualquier contribución adicional de sector energético tenga base, eficacia y legitimidad. Debe hacerse donde corresponde, defendiendo en Europa instrumentos temporales y coordinados, y no mediante atajos que sólo generan más incertidumbre", ha concluido.

RIQUEZAS "OBSCENAS"

Para la portavoz de EH Bildu, Eva Lopez de Arroyabe, la propuesta de Italia, Alemania y Austria para solicitar a la Unión Europea el establecimiento de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, "para hacer frente a los efectos de una nueva crisis en el contexto creado por otra guerra", no llegará a buen puerto, debido a que la correlación de fuerzas de derecha con la extrema derecha lo evitará".

Lopez de Arroyabe ha expuesto que, "mientras la inmensa mayoría de la población mundial es condenada a sufrir los daños económicos por culpa de las diferentes guerras, hay empresas energéticas que están utilizando estos conflictos como una maquinaria perfecta para acumular riquezas obscenas y multiplicar sus ya astronómicos beneficios".

En este contexto, ha señalado que han crecido un 80% las ganancias de las cinco empresas petroleras europeas y, en concreto, han crecido un 153% las ganancias netas de Repsol. Ante ello, ha reclamado "adoptar medidas urgentes que defiendan los intereses de la mayoría de la ciudadanía y protejan, al mismo tiempo, al tejido empresarial".

"Esto exige la activación inmediata del nuevo escudo social, pero también exige la adecuada imposición fiscal a los beneficios extraordinarios. Debemos poner límites firmes al comportamiento económico de estas empresas energéticas. Es hora de poner el bienestar del conjunto de la sociedad por encima de impuestos o de intereses privados", ha demandado.

Para EH Bildu, esta aportación puede ayudar a "financiar instituciones y administraciones", así como "garantizar también la calidad de los servicios públicos, infraestructuras, salud y educación".