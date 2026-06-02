Álava incrementa las cuantías de dependencia para cuidados en la familia y para contratar asistencia personal

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VITORIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado el aumento de cuantías de la prestación económica Pecef para cuidados en el entorno familiar y apoyo a las personas cuidadoras no profesionales de personas con dependencia, que en su gran mayoría son sus familiares, y de la PEAP, la Prestación Económica para Asistencia Personal, la ayuda que perciben las personas con dependencia que quieran contratar asistentes personales.

Así lo ha destacado en rueda de prensa el diputado general de Álava, Ramiro González, quien ha destacado el incremento del 7,5% en las cuantías máximas de la Pecef, que, en la actualidad, reciben un total de 4.160 personas con dependencia en el territorio.

Se trata de una ayuda mensual que tiene como objeto contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención prestada por una persona de la red sociofamiliar de apoyo, que actúa como cuidadora principal y habitual.

También se ha dado el visto bueno al incremento del 7,6% en las cuantías máximas de la ayuda que perciben las personas con dependencia que contratan asistentes personales. De esta manera, la cuantía máxima mensual de la PEAP para las personas beneficiarias con grado III de dependencia se equipara al actual Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una subida que también se aplica de forma proporcional a los grados I y II. Un total de 520 personas perciben esta prestación económica todos los meses en el territorio.

Las nuevas cuantías de la PEAP tendrán efecto el 1 de julio, mientras que las de la Pecef entrarán en vigor el próximo mes de septiembre. La actualización de las cuantías se aplicará a aquellas personas perceptoras que acrediten empadronamiento en el Territorio Histórico de Álava durante tres años consecutivos.

El presupuesto de estas dos prestaciones supera los 17 millones de euros en 2026. González ha resaltado que los incrementos han sido posibles gracias a "los diferentes acuerdos presupuestarios" alcanzados entre el Gobierno Foral (PNV-PSE) con los grupos junteros de EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin Araba-Podemos.

AUMENTO DE LAS CUANTÍAS

La PEAP tiene por objetivo apoyar a las personas mayores a mantenerse el mayor tiempo posible, si así lo desean, en su entorno habitual y familiar, al tiempo que promover la creación de empleo en el sector de los cuidados.

El incremento que se ha aprobado permite la equiparación de la cuantía mensual máxima para el grado III de dependencia al actual Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una subida que también se aplica de forma proporcional a los grados I y II.

Así, a partir de julio, la máxima cuantía para grado III será de 1.221 euros frente a los 1.134 actuales; para grado II, de 960,34 frente a los 891,91 actuales; y para grado I, de 512,78 frente a los 476,24 euros actuales.

Por su parte, la prestación para cuidados en el entorno familiar y no profesionales (Pecef) obtiene su tercer año consecutivo de incremento con un aumento del 7,5%, aunque la Diputación ha remarcado que ha acumulado una subida del 27,5% en el período 2024-2026.

A partir del 1 de septiembre, la máxima cuantía a percibir para grado III será de 614,55 euros frente a los 578,40 actuales; para grado II, de 419,48 frente a los 394,80 actuales; y para grado I, de 235,88 euros frente a los 222 que se otorgan en la actualidad.