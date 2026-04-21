Álava licita las obras para ejecutar el tramo Saratxo-Mesones en la vía verde del Parque Lineal del Nervión

Parque Lineal del Nervión - DFA

VITORIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha dado el visto bueno a la licitación de las obras del tramo Saratxo-Mesones en la vía verde del Parque Lineal del Nervión que acondicionarán el trazado para su uso peatonal y ciclista, incluyendo la adecuación de firmes y las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad, accesibilidad e integración del itinerario en el entorno.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha destacado que, con esta actuación, la Diputación Foral continúa avanzando en la ejecución de los tramos pendientes para "completar el trazado de esta vía a lo largo de todo el ámbito alavés".

Al respecto, ha indicado que, una vez ejecutado este tramo, únicamente restará por construir el comprendido entre los Mesones y Orduña. La puesta en servicio de ambos permitirá cerrar la conexión integral del corredor reforzando su papel como eje de movilidad sostenible, de uso recreativo y de vertebración territorial.

El proyecto redactado propone la ejecución del recorrido Saratxo- Mesones desde el puente actual de acceso a la empresa Tubacex hasta el bidegorri ejecutado en la variante de Saratxo. Este tramo comprende una longitud de 250 metros y pretende crear una infraestructura peatonal y ciclable dando prioridad al tramo construido, Refor-Saratxo, hasta la conexión con el vial junto a la carretera. El presupuesto de licitación asciende a 284.501,84 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución previsto es de tres meses.

La vía verde del Parque Lineal del Nervión es, junto con la del antiguo ferrocarril vasco-navarro, una de las rutas más utilizadas dentro de la Red de Itinerarios Verdes de Álava. Este recorrido que vertebra la comarca de Ayala cuenta en la actualidad con la mayor parte de su trazado ya ejecutado y en servicio permitiendo la continuidad del itinerario en amplios sectores del mismo.

El pasado año utilizaron esta vía verde más de 111.000 usuarios entre peatones y ciclistas, lo que confirma su consolidación como "infraestructura de referencia para la movilidad activa y el disfrute del entorno natural".