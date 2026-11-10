Álava participará en 'LIFE Humedales', uno de los mayores proyectos de restauración ecológica de Europa

Humedal de Salburua - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha dado luz verde a la suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Biodiversidad para participar en el proyecto europeo 'LIFE Humedales', una de las principales iniciativas de restauración ecológica que se desarrollará durante la próxima década.

En rueda de prensa, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha explicado que el proyecto persigue la recuperación de humedales de la Red Natura 2000 y contribuirá al cumplimiento de los objetivos establecidos en el 'Plan Estratégico de Humedales 2030', la 'Estrategia Europea de Biodiversidad' y el futuro 'Plan Nacional de Restauración'.

Coordinado por la Fundación Biodiversidad, 'LIFE Humedales', reúne a administraciones y entidades con el objetivo común de mejorar el estado de conservación de estos ecosistemas, fundamentales para la biodiversidad, la regulación del ciclo del agua, la captura de carbono y la adaptación al cambio climático.

El proyecto cuenta con financiación del programa 'LIFE' de la Unión Europea. El presupuesto global de la iniciativa asciende a más de 160,5 millones de euros, de los cuales cerca de 29,8 millones serán financiados por la Comisión Europea.

En Álava, la participación prevista alcanza los 5,95 millones de euros, contando con la financiación de la propia Fundación Biodiversidad, la Comisión Europea y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

González ha destacado que la incorporación de Álava a este proyecto refuerza el compromiso del Territorio con "la conservación del patrimonio natural y permitirá impulsar actuaciones de restauración ambiental alineadas con las estrategias europeas de recuperación de la naturaleza".

Asimismo, facilitará el intercambio de conocimiento y buenas prácticas con otras administraciones y entidades participantes en una iniciativa de referencia en materia de biodiversidad y resiliencia climática. Las actuaciones previstas en este proyecto se llevarán a cabo en el lago de Caicedo-Yuso y Arreo, las lagunas de Laguardia, así como en Mendixur y Salburua.