Álava rediseña Arabarren como recurso especializado en personas mayores con discapacidad intelectual y enfermedad mental

El diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, durante su comparecencia en comisión de las JJGG de Álava - DFA

VITORIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha reformulado el centro de cuidados Arabarren con el objetivo de convertirlo en un recurso especializado en la atención a personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental que han envejecido.

El diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, ha comparecido a petición propia en comisión de las Juntas Generales de Álava para enmarcar esta decisión en la evolución del sistema de cuidados, que "debe adaptarse a nuevas realidades sociales y perfiles cada vez más complejos".

El diputado foral ha subrayado que el envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual y de aquellas con problemas de salud mental constituye un fenómeno creciente que exige respuestas "más especializadas y adaptadas".

En este sentido, ha explicado que son personas que presentan, en muchos casos, procesos de envejecimiento prematuro, mayor deterioro funcional y necesidades de apoyo intensivo, lo que pone de manifiesto "las limitaciones del modelo actual, caracterizado por la separación entre los ámbitos de discapacidad, salud mental y personas mayores".

La reformulación de Arabarren, residencia de responsabilidad pública que gestiona una cooperativa de iniciativa social, "permitirá avanzar, desde las experiencias piloto ya existentes en Álava, hacia la configuración de un centro de referencia y respuesta integrada" en el territorio, con capacidad para ofrecer "atención integral e interdisciplinar".

Urtaran ha destacado que este nuevo enfoque de especialización permitirá ajustar los apoyos a las necesidades reales de cada persona, integrar la atención social y la salud mental, prevenir situaciones de descompensación y hospitalización evitable, y mejorar la calidad de vida de las personas usuarias

El diputado foral ha indicado que la iniciativa se basa en la evidencia técnica y científica, la experiencia acumulada y las recomendaciones de organismos especializados, que apuntan a la necesidad de desarrollar recursos específicos para personas mayores con discapacidad intelectual y con trastornos de salud mental.

El proceso implicará el traslado progresivo de las personas mayores que están atendidas en la actualidad en los módulos de psicogeriatría de Arabarren, garantizando en todo momento la continuidad de los cuidados y el acompañamiento individualizado.

En una primera fase, se prevé el traslado de hasta 23 personas mayores desde Arabarren a la residencia Sanitas, mientras que las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental procedentes de este centro serán reubicadas en Arabarren. Una vez se realice ese primer traslado, se procederá a la reubicación del resto de personas mayores de Arabarren en otras plazas concertadas en Vitoria-Gasteiz.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

El responsable de Políticas Sociales ha informado que este proceso se desarrollará entre septiembre y diciembre, "de forma escalonada, planificada y con comunicación permanente con las familias", que incluirá información, recogida de preferencias y análisis individualizado. Hasta la fecha, ya hay familias suficientes que han solicitado de forma voluntaria el traslado durante la primera fase.

Como en todo procedimiento de estas características, podrá haber situaciones excepcionales a las que se dará una respuesta adecuada a las personas usuarias y sus familias. Así, se facilitará la reagrupación familiar cuando sea preciso, para no separar miembros de un mismo matrimonio, y las personas de la zona rural podrán acceder a una plaza en una residencia de su lugar de origen.

El diputado foral ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a las personas usuarias y a sus familias, y ha destacado que todo el proceso se llevará a cabo con acompañamiento cercano, información continua y atención personalizada. "Para nosotros no son números ni plazas, son personas con trayectorias de vida, con necesidades específicas y con familias que confían en el sistema público de cuidados", ha afirmado.

Urtaran ha explicado que esta decisión coincide con el fin de un periodo de concertación de plazas en Sanitas, lo que ha permitido aprovechar "una oportunidad" para crear el centro de referencia para personas envejecidas con discapacidad intelectual y enfermedad mental, con la seguridad de la disponibilidad de plazas concertadas para personas mayores en Vitoria-Gasteiz. "El objetivo no es simplemente reubicar plazas, sino dar un paso adelante en la mejora del modelo de atención, anticipándonos a necesidades que ya están presentes", ha señalado.