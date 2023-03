Álava solicita impulsar el modelo vasco de acogida en colaboración con el Gobierno de España

VITORIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Álava se han reafirmado en "la definición e impulso de un modelo vasco de acogida en colaboración con el Gobierno del Estado" que permita una integración adecuada de los refugiados en la sociedad vasca y "robustecer el modelo de integración de la población acogida a la protección internacional".

PNV y PSE-EE han hecho valer su mayoría para aprobar una enmienda de sustitución a las mociones originales presentadas por EH Bildu y PP sobre la construcción del Centro Internacional de Acogida a Refugiados en Vitoria-Gasteiz, en el pleno celebrado este miércoles en las Juntas Generales de Álava.

Asimismo, las Juntas de Álava han instado al Gobierno Vasco a reforzar la capacidad institucional para "desarrollar el potencial integrador de la sociedad vasca y de su tejido asociativo" con el objetivo de "afianzar una integración cívica adecuada".

La portavoz del PNV, Izaskun Moyua, ha secundado "no polemizar sobre un tema tan sensible" para que "el populismo y xenofobia no avancen en la sociedad", ha reconocido que "el asunto generó polémicas entre el Gobierno Vasco y el Estado", y ha defendido "el modelo vasco de acogida", así como la enmienda aprobada en la cámara foral, ya que permite impulsar este modelo "con la colaboración del Gobierno del Estado".

El juntero del PSE Alain Coloma ha manifestado que "es tendencioso hablar de macrocentros y guetos", ya que "estigmatizan a una población muy vulnerable y ensombrece la solidaridad de la sociedad" alavesa. También ha defendido un proyecto que "estará dotado de todos los servicios de acogida" y que permitirá "una atención individualizada y personalizada, por parte de un equipo multidisciplinar con estándares de calidad superiores" a los que establece Europa.

"MACROCENTRO Y GUETTO PARA 350 PERSONAS"

La juntera de EH Bildu Eva López de Arroyabe ha manifestado que el proyecto creará "un gueto para 350 personas"; dentro de un modelo "que no permite la adecuada ni cercana acogida" y que "ha creado alarma en la ciudad". Ha reconocido que "hacen falta más plazas de acogida ante las crisis migratorias", pero que "el modelo no puede generar mayores perjuicios a los refugiados" y ha demandado "que se detenga la adjudicación de la obra del centro internacional", así como que "se transfieran al Gobierno Vasco las políticas migratorias".

La juntera del PP Ana Morales ha calificado como de "barbaridad" la construcción de un macrocentro de 350 plazas en Vitoria-Gasteiz, ya que "va a perjudicar a la integración de las personas refugiadas", ha demandado que las instituciones "refuercen la red sanitaria y la atención de los servicios sociales" y ha recordado que las asociaciones del tercer sector han demandado "una red municipal de albergues más amplia" ante "los recortes" producidos en la ciudad.

El juntero de Elkarrekin Araba José Damián García Moreno ha explicado que a su partido "no le gusta el volumen" del centro planteado, pero "tampoco que se intente dar con la puerta en las narices a las personas refugiadas". Además, ha cuestionado "el mal estado" del edificio de Arana, ha pedido que se dé respuesta a la reclamación del barrio para crear un centro de atención con personas con Alzhéimer y ha reclamado "una oferta de recursos suficientes para dar respuesta a la crisis migratorias".